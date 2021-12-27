В США на одной из военных баз установили роботизированную руку Alfred для заполнения тарелок в столовой и простейших манипуляций с едой. Планируется в дальнейшем изготовить и задействовать еще 10 таких устройств.

Руку разработал стартап Dexai Robotics для ресторанов, после испытаний она начала свою работу в столовой авиабазы «Трэвис» в Северной Калифорнии. Считается, что новинка поможет снизить число пищевых отходов и обезопасить служащих от микробов.

Чтобы обеспечить максимальную автономность, «Альфреда» оснастили машинным зрением и базой данных ингредиентов. Она умеет подавать мороженое, жарить стейки, нарезать салаты. Со временем, обещают разработчики, возможности увеличатся.

Как сообщал Ruposters, ранее в Китае представили робота-прокурора с высокой точностью обвинительных заключений.