В этом году мировая экономика должна дорасти до 94 трлн долларов. Где-то на карте есть место и Беларуси. Карта не показывает ядерного потенциала стран, но хорошо визуализирует экономическую мощь. Более половины мировой экономики — это четыре страны. Угадаете?

Если не угадали, то это США, Китай, Япония и Германия. Фактически ВВП только США превышает совокупный ВВП 170 стран.

Не видите Беларусь? Вот здесь есть, в расширенной версии, в ряду со всеми небольшими экономиками.

На другом конце рейтинга — страны с совсем маленьким ВВП. В основном это развивающиеся и островные государства. Причем данные взяли с хорошим запасом. Все же белорусский ВВП ближе к 60, а не 70 млрд долларов.

Самые быстрорастущие экономики мира в этом году.

В 1970 году ВВП мировой экономики составлял всего около 3 трлн долларов — в 30 раз меньше, чем сегодня. Ожидается, что в течение следующих тридцати лет мировая экономика еще удвоится. К 2050 году мировой ВВП может составить около 180 трлн долларов, пишет Visualcapitalist.com.

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