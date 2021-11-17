Эффективные каналы и инструменты продвижения для промышленных компаний высокотехнологичного бизнеса разработают участники первого PR-хакатона в ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом сообщил генеральный директор столичной ОЭЗ Геннадий Дёгтев.

PR-хакатон «Технодрайв» пройдёт 19 ноября в ОЭЗ «Технополис Москва» на площадке «Печатники». К участию приглашаются студенты и представители промышленных предприятий. Зарегистрироваться на мероприятие и принять участие вместе со своей командой можно через форму на сайте ОЭЗ столицы.

«Впервые особая экономическая зона Москвы организует PR-хакатон в сфере инновационной и высокотехнологичной продукции. Команды проработают актуальные проблемы PR-отделов и маркетинговых служб, представят стратегии продвижения на рынке технологических компаний. Для ОЭЗ Москвы хакатон – эффективный способ вовлечь молодежь в инновационную сферу и познакомить с резидентами особой экономической зоны. Для самих резидентов – это возможность увидеть свежие решения своих повседневных проблем. А для участников – заявить о себе как о разработчиках, дизайнерах или менеджерах, обратить внимание экспертов на свой продукт», – заявил Геннадий Дёгтев.

Кейсы для хакатона предоставят резиденты столичной ОЭЗ – ведущие компании в сфере высокотехнологичного бизнеса

: ГК «Микрон», АО «Завод ПРОТОН», «Хирана+», «Мастерская цифровых решений», NexTouch, Microbor. В числе тем – проектный менеджмент, интернет-маркетинг для промышленных предприятий, продвижение в социальных сетях, электронная коммерция и многое другое.

Среди участников – команды МГУ, РУДН, Финансового университета, ГУУ, РГУ им. Косыгина, ИМЦ, МГПУ, МУИ им. Витте и других вузов. Программа включает тестирование командной работы в формате КВИЗа, обсуждения вопросов по теме PR, инновационного предпринимательства, бизнеса

резидентов-участников, командное решение и публичную презентацию рабочих кейсов.

В состав экспертного жюри войдут специалисты по PR и высокотехнологичному бизнесу.

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