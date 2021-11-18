18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протесты против политики правительства премьер-министра Чехии Андрея Бабиша прошли в Праге во время празднования 17 ноября государственного праздника — Дня борьбы за свободу и демократию. Звучала резкая критика в адрес властей из-за действий во время пандемии коронавируса, в частности в связи с введением в стране с 15 ноября локдауна для непривитых и не переболевших ковидом, сообщает ТАСС.

Митинги прошли на Староместской и Вацлавской площадях, а также на Национальном проспекте. Только на Староместской площади, согласно сведениям полиции, собралось около 10 тыс. активистов, протестующих против прививок и введенных из-за распространения коронавируса социальных ограничений. Организаторы информировали о 15-20 тыс. участников.

Кроме того, по центральным улицам Праги периодически шествовали группы активистов, выкрикивающих лозунги против властей. Демонстрации сопровождались дробью барабанов и звуками горнов, находящихся у некоторых из участников.-0-