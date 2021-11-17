В Верховной раде 16 ноября официально объявили о создании межфракционного объединения «Разумная политика» под руководством бывшего спикера Дмитрия Разумкова. МФО не стоит путать с депутатской группой – у объединений нет таких же прав, это скорее «клубы по интересам», в которые могут вступать нардепы, у которых разные политические взгляды, но которые хотят работать над какой-то общей проблемой. «Слово и дело» предлагает посмотреть, в какие еще объединения входят депутаты из «Разумной политики».

Всего в межфракционном объединении «Разумная политика» 24 народных депутата (планировалось больше, но Владимир Кабаченко из «Батькивщины» отозвал свою подпись): трое внефракционных (сам Разумков, Артем Дмитрук и Людмила Буймистер), Андрей Николаенко из «Батькивщины» и 20 членов фракции «Слуга народа».

Для Дмитрия Разумкова это будет первое межфракционное объединение – больше он ни в каких МФО не участвует.

Членом сразу 17 межфракционных объединений является Артем Дмитрук. Среди них – Invest in Ukraine, «За спорт и здоровый способ жизни», «За межконфессиональный мир в Украине», «За большое строительство» и другие.

В 14 объединениях состоят «слуги народа» Дмитрий Микиша и Дмитрий Гурин. Членами 13 объединений являются Людмила Буймистер, Дарья Володина и Иван Юнаков.

Василий Мокан, Нелли Яковлева, Оксана Дмитриева, Ольга Саладуха вступили в 11 межфракционных объединений; Михаил Крячко и Валерий Божик – в 10; Андрей Николаенко, Александр Бакумов и Евгений Петруняк – в 9; Алина Загоруйко и Ольга Коваль – в 8; Владимир Козак – в 7; Олег Воронько – в 6; Роман Соха, Михаил Новиков и Константин Касай – в 5.

«Слуга народа» Роман Бабий является членом только 4 межфракционных объединений: Intermarium, «Украинцы в мире», «Антирейдерская коалиция» и «За конституционную реформу и эффективную власть».

Напомним, «Слово и дело» проанализировало, как выполняют обещания нардепы, которые войдут в межфракционное объединение Дмитрия Разумкова «Разумная политика».

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