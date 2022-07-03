В португальском Гондомаре в воскресенье, 3 июля, состоятся заключительные поединки чемпионата Европы-2022 по футзалу среди женщин.

Сборная Украины в 16.30 по киевскому времени встретится с командой Венгрии в матче за бронзовые награды, а в финале в 20.00 сойдутся футзалистки Испании и Португалии, передает Укринформ.

Как сообщалось, в полуфиналах украинки уступили испанкам (0:9), а венгерки проиграли португалкам (0:6).

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Напомним, титул чемпионок Европы защищает сборная Испании.

Фото: fsgc.sm.