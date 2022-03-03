Украинская делегация вылетела на вертолетах на переговоры с Россией в Белоруссию. Их начала представители Киева ожидают в ближайшие часы. Об этом пишет ТАСС.

«На переговоры с РФ. Уже в вертолетах. Через пару часов начнем», — написал в Twitter в четверг член украинской делегации, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. При этом он разместил свою фотографию в кабине вертолета.

Другой член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия в Facebook сообщил, что «программой минимум» на переговорах станет тема гуманитарных коридоров. «Далее по обстоятельствам», — добавил он.