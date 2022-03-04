04 Марта 2022 12:0804 Мар 2022 12:08

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Международная консалтинговая компания Accenture, работающая в сфере ИТ, спешно покидает Россию. В российском офисе компании работает 1,2 тыс. человек.

Accenture уходит из России

Международная консалтинговая компания Accenture прекращает свою работу в России. Об этом она заявила в публикации на своем сайте.

В российском представительстве компании работает 2,3 тыс. человек. Компания обещает оказать им поддержку. Численность российского представительства Accenture в 2021 г. составила 2,3 тыс. человек.

Технологический центр Accenture в России был создан в 2007 г., он распределен между двумя городами — Тверь и Ростов-на-Дону. В компании работает более 700 ИТ-специалистов, причем в начале 2021 г. их число было увеличено на треть.

Сферами деятельности центра являются: разработка программного обеспечения, управление данными, большие данные, ИТ-инфраструктура и эксплуатация, электронная коммерция, индустриальные решения. Также Accenture специализируется на внедрении продуктов Oracle, Microsoft и SAP.

История Accenture

История Accenture начинается в 1950-х годах, когда эта компания была консалтинговым подразделением аудиторской компании Arthur Andersen. В 2001 г., после серии внутрикорпоративных судебных разбирательств, Arthur Consulting выделилась в отдельную структуру и получила название Accenture.

Международная консалтинговая компания Accenture, работающая в сфере ИТ, покидает Россию

В том же году компания провела IPO (первичное размещение акций) на Нью-Йоркской фондовой бирже. В 2009 г. штаб-квартира Accenture переехала из Бермудских островов в Ирландию.

Accenture и ИТ-сервисы

Accenture оказывает консалтинговые услуги в сферах стратегического планирования, оптимизации и аутсорсинга бизнес-процессов, управления взаимоотношениями с клиентами, управления логистическими процессами, управления персоналом и внедрения ИТ.

Игорь Якимов, «Т Плюс»: Мы в начале масштабной роботизации

Интеграция

Подразделение Accenture Digital занимается консалтингом в сферах цифрового маркетинга, аналитики и мобильности. Подразделение Accenture Technology сфокусировано на технологических решениях. Подразделение Accenture Operations включает в себя аутсорсинг бизнес-процессов, сегменты ИТ, облачные сервисы, безопасность и инфраструктуру.

В 2020 г. Accenture приобрел у компании Broadcom подразделение по кибербезопасности, которое до этого было приобретено у Symantec. Сумма сделки составила $400 млн. В том же году Accenture создал подразделение по работе с облачными технологиями — Accenture Cloud First — и пообещав вложить в него $3 млрд. Для развития данного подразделения было приобретено несколько компаний: Imaginea Technologies, Infinity Works, Cygni и Trivadis.

С началом событий на Украине о приостановлении сотрудничества с Россией объявляют одна за другой международные ИТ-компании. Так, о приостановлении продаж своих продуктов объявили Oracle и SAP.

Игорь Королев