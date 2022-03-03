Украина просит Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обратиться в НАТО с требованием закрыть доступ к воздушному пространству над его ядерными объектами и не допустить актов ядерного терроризма, каков есть факт захвата российскими войсками Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения. Об этом «Минфину» сообщили в пресс-службе Минэнерго.

О чем идет речь в обращении

«В целях восстановления безопасности ядерных установок и объектов на площадке ЧАЭС и в зоне отчуждения, настаиваем на совершении неотложных решительных действий по (…) обращению МАГАТЭ в НАТО с требованием ввести А2/АD zone (запрет доступа/закрытия территории) над территорией Украины с учетом рисков и географии расположения атомных станций НАЭК «Энергоатом», — говорится в совместном обращении к МАГАТЭ от 2 марта 2022 года.

Документ подписали министр энергетики Герман Галущенко, руководитель Государственной инспекции ядерного регулирования Олег Кориков и руководитель ГП НАЭК «Энергоатом» Петр Котин.

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На чем настаивают авторы

Авторы обращения настаивают на немедленном прекращении огня и недопущении приближения оккупационных войск на расстояние ближе 30 км от АЭС.

Также просят активизировать штаб при Центре по инцидентам и аварийным ситуациям по координации действий для предотвращения реализации актов ядерного терроризма на ЧАЭС и организации гуманитарной и психологической помощи ее персоналу.

«Факт захвата известной во всем мире ЧАЭС имеет все признаки акта ядерного терроризма, совершенного по отношению к ядерным объектам ЧАЭС и его персоналу военными формированиями РФ», — отмечается в обращении.

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Чернобыль в опасности

Персонал ЧАЭС, который уже седьмые сутки удерживается российскими военными без ротации, испытывает психологическое давление и морально истощен. Как следствие, у него есть ограниченные возможности для общения, передвижения и осуществления в полном объеме регламентных и ремонтных работ. Это приводит к нарушению радиационного режима и представляет опасность для их жизни и здоровья.

Более того, Россия полностью игнорирует принципы мира, безопасности и единения, для которых создавалось МАГАТЭ в структуре ООН. Поэтому авторы предлагают запретить доступ России к интеллектуальным и техническим ресурсам агентства с усилением контроля над использованием ядерного материала в этой стране.

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