Украина постепенно насыщает рынок горючего. Однако эксперты говорят, что расслабляться рано. Впереди будет снова пиковая нагрузка на топливо, поэтому может возникнуть дефицит. Об этом рассказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн, пишет 24 Канал.

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По его мнению, «разрядить» ситуацию позволило упразднение государственного регулирования цен на топливо в конце мая.

«Из-за этого за прошлый месяц-полтора выросли поставки горючего, количество импортеров в Украину сейчас в 2,5 раз больше, чем было до войны», — сказал Куюн.

Пиковая нагрузка на топливо

По словам Куюна, пиковая нагрузка будет в августе и сентябре, поскольку будет жатва, и произойдет активизация бизнеса

. Горючего понадобиться еще больше и привозить его будет все сложнее.

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По его словам, когда в стране война, то может произойти что угодно, нельзя исключать какие-либо сценарии.

«Враг держит „на прицеле“ нашу нефтяную инфраструктуру. Недавно снова были удары по нефтеперерабатывающим заводам, поэтому здесь нельзя ничего исключать», — заявил он.

Кроме того, как отметил Куюн, в настоящее время весь мир вступает в фазу серьезного дефицита горючего.

«Для Европы большой проблемой станет отказ от российских энергоресурсов. Поэтому нам будет все труднее находить горючее», — добавил эксперт.

Напомним

Министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, когда стабилизируется ситуация с топливом.

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