Мы убиваем сейчас свою экономику решением не выпускать военнообязанных мужчин.

Первое. Экономика западной Украины, завязанная на трудовую миграцию, останавливается. Как мы будем формировать бюджеты и вообще людей кормить? Государство ничего не создает и не создаст в ближайшее время.

Второе. IT-сектор, который точно также убивается. Они не могут работать нормально с перебоями со связью и рисками, которые отворачивают заказчиков. Они будут нас поддерживать из другой юрисдикции. Это же очевидно.

Третье — логистика. Тут просто маразм, потому что нам нужно срочно все везти, но везти некому. Но это часть проблемы, потому что вторая часть, что много украинцев работает на польские компании или словацкие, чешские и т.д. И они тоже в пике теперь, то есть не могут везти нам.

Четвертое. ВСУ и тероборонам не нужно такое количество людей. После 40 в ВСУ практически не берут. В теробороне без броника и автомата стоять сутками на блокпосте, чтобы что? Когда такой человек мог бы зарабатывать деньги.

Пять. Если они выедут, то разгрузят жилищный фонд для беженцев. Которые будут прибывать. Вы же понимаете, что с востока придут еще миллионы людей. И куда мы будем их размещать?

Мы рискуем рухнуть не вследствие ударов России, но из-за фискального кризиса. У многих людей, у большинства запасы средств на месяц-два. Чем ты их будешь кормить? Это ключевой вопрос сегодня. Организация тыла сегодня вопрос такой же ключевой, как эффективность ВСУ. Если мы ведем тотальную войну с Россией, а она ведет именно такую войну против Украины, то это требует радикального пересмотра государственной политики.

То, что я вижу сегодня, это по поводу того, как заработать на войне через вклинивание в тему логистики, закупок и откупа с военнообязанных. Это чревато тем, что мы можем потерять восток и юг из-за того, что туда не доходит еда, топливо, оружие, лекарства и т.д.