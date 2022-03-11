Я не знаю ни одного человека из своего русскоязычного окружения, кто поддерживал бы эту войну, говорит в интервью DW латвийский журналист Ольга Драгилёва, которая хоть и начинала работать в русскоязычных СМИ, но успешную карьеру построила в медиа на латышском языке. В субботу, 5 марта, Драгилёва была ведущей на антивоенном митинге в Риге, который, по оценкам организаторов, собрал около 30 тысяч человек — русских, латышей, украинцев. Это самая многочисленная акция протеста в Латвии за последнее время.

Ольга Драгилёва

«Если мы посмотрим на высказывания, что звучали на митинге 5 марта, мне кажется, там был очень сильный посыл, который можно истолковать только как желание дать обратный ход предвыборному популизму и страху, что местные русскоязычные начнут поддерживать Россию», — отмечает журналистка.

«Можно не обострять ситуацию»

Дело в том, что через несколько дней после начала войны в Украине коалиционное Национальное объединение подало на рассмотрение парламента четыре законопроекта, вызвавших острую реакцию в русскоязычной части латвийского общества. Так, например, речь шла о том, чтобы уже в этом году перевести все образование на латышский язык, тем самым ликвидировав школы нацменьшинств, а также о том, чтобы в течение трех месяцев лишить проживающих в Латвии граждан России вида на жительство. Парламент эти инициативы отверг.

Мартиньш Капранс

«Сначала мы видели импульсивные попытки политиков правого толка говорить о каких-то законодательных инициативах или о демонтаже памятника воинам-освободителям Риги в парке Победы. Позже ситуация изменилась. Однако не думаю, что изменились позиции этих партий, но видно, что им указали либо со стороны премьера, либо со стороны президента, что можно помолчать и не обострять ситуацию. Ситуация в обществе стала лучше, политики не выходят на публику с резкими заявлениями. Что не спасает нас от возможных провокаций в целом», — поясняет DW ведущий научный сотрудник Института философии и социологии Латвийского университета Мартиньш Капранс.

Ряд политиков, в том числе президент Эгилс Левитс и мэр Риги Мартиньш Стакис, уже призвали к единению общества на фоне продолжающейся войны в Украине. То, что общим противником является режим президента России Владимира Путина, а не этнические русские, вскоре после вторжения заявил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш. По его выражению, общество не должно заниматься сортировкой людей. Премьер также призвал коллег воздерживаться от любых высказываний, которые могут быть истолкованы как разжигание розни.

Разные оценки у тех, кто говорит по-русски и по-латышски

«В целом в обществе чувствуется напряжение. Прискорбно, что это происходит на уровне детей, которые воспринимают все слишком резко. Сообщается о ситуациях, когда дети в школах обижают сверстников, у которых русские фамилии. У общества к этому отношение отрицательное», — отмечает в интервью DW политолог, профессор Латвийского университета Юрис Розенвалдс.

Юрис Розенвалдс

И добавляет, что слухи о том, что общество разделено и пойдет стенка на стенку, явно преувеличены: «Если говорить о подавляющем большинстве населения Латвии, то настроения «Русских вон!» тут людям не характерны вовсе. В Латвии очень долгие и позитивные традиции совместного проживания на общей территории». По мнению Розенвалдса, война в Украине привела к расслоению в русскоязычной общине Латвии, которая и так не была однородной.

«Думаю, есть небольшая часть, которая хлопает в ладоши — об этом можно было судить по результатам голосования в Латвии граждан России на выборах президента РФ. В свою очередь, другая часть русскоязычного сообщества прозрела. Что важно, это проявляется и на уровне политических партий, популярных среди русскоязычных», — продолжает профессор. Так, с осуждением России выступила партия «Согласие», которая традиционно представляет интересы русскоязычных жителей Латвии.

При этом каждый пятый житель страны не поддерживает ни одну из сторон в войне России против Украины. Это следует из результатов соцопроса, проведенного Центром изучения общественного мнения SKDS по заказу программы Латвийского телевидения «Kas notiek Latvijā» c 3 по 8 марта. Опрос выявил заметные отличия в ответах респондентов в зависимости от используемого ими языка. Из тех опрошенных, кто говорит дома по-латышски, 90% поддерживают Украину, 1% Россию, 7% — никого. Среди русскоязычных респондентов на стороне Украины оказались 22%, России — 21%, 11% затруднились дать ответ, а 46% признались, что не поддерживают ни одну из сторон.

Выборы президента России в Латвии: 20 тысяч за Путина

По данным Управления по делам гражданства и миграции, в Латвии сейчас проживают более 52 тысяч граждан России. Из них почти 20 тысяч на президентских выборах 2018 года проголосовали за Владимира Путина. На территории страны были открыты пять избирательных участков, один из них — в Даугавпилсе, в приграничном с Россией и Беларусью регионе Латгалия. По мнению местного журналиста, главного редактора портала Chayka.lv Инны Плавоки, латвийским политикам сейчас следовало бы обратить внимание на часть восточной границы ЕС и НАТО.

«Мне кажется, сейчас политики должны ехать в Латгалию, разговаривать с людьми, также нужно внятно отреагировать на ситуацию с получателями российских пенсий. Ощущение тягостное. Я, наверно, впервые осознала в полной мере масштаб катастрофы с этим влиянием российской пропаганды на русскоязычное население Латвии и Латгалии. У людей, которые смотрели российские каналы, была своя версия событий, они верили, что в Украине неонацисты и наркоманы. Но я вижу, что с каждым днем к людям приходит какое-то прозрение», — делится Плавока.

С началом войны в Украине латвийский Национальный совет по электронным СМИ запретил ретрансляцию в Латвии ряда российских каналов, среди которых Россия 1, Россия 24, RTVi. Заблокированы и все интернет-ресурсы, связанные с агентством «Спутник». Основанием для такого шага была названа угроза национальной безопасности.

Латвийские инфлюенсеры и большая политика

Специалист по коммуникации, исследователь Рижского университета имени Страдиня, блогер Денис Шевелев с начала войны в Украине начал использовать свои аккаунты в соцсетях для общения на русском и латышском языках с подписчиками на тему политики, важности демократических ценностей и мира.

Денис Шевелев

«Я вообще себя не считаю русским человеком. Моя личность или идентичность не строится на таких понятиях, как язык, принадлежность к этносу или истории. Она держится на свободе, равенстве, разнообразии, братстве. На европейских ценностях», – говорит Шевелёв.

По его словам, в Латвии сейчас самая большая ответственность лежит на политиках, тем более в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 1 октября 2022 года. «Нам нужно быть сплоченными, держать общество в целостности и поддерживать Украину», — заключил Денис Шевелёв.

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