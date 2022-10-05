09:34 05.10.2022

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Фото: архив СургутИнформ-ТВ

У социальной сети Вконтакте появится общественный совет по поддержке предпринимателей. Об этом сообщается на сайте администрации Сургута. Цель создаваемой организации — помочь представителям малого и среднего бизнеса адаптироваться к новым условиям и максимально учесть их интересы. Соцсеть является крупнейшей площадкой для более чем 2 млн представителей МСП по продвижению товаров и услуг. И, как отметил генеральный директор ВКонтакте Владимир Кириенко, только за минувшие выходные в ней появилось больше 100 тысяч сообществ. Совет будет учитывать идеи и предложения предпринимательского сообщества.

В состав совета вошли Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ», Юрий Новиков, руководитель бизнес-юнита Классифайды, малый и средний бизнес и электронная коммерция VK, а также предприниматели.

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