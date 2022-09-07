Несмотря на то, что эксперты говорят о снижении стоимости жилья в Украине примерно на 30%, в реальности эту разницу «съедает» курс валют. В начале февраля доллар можно было купить за 28,1 грн, сейчас же за него приходится отдавать около 40,1 грн.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Киевлянин Максим купил квартиру в Вишневом (недалеко от Киева). Жилье с ремонтом от предыдущего владельца обошлось ему в 41 тыс. долларов за 47 квадратов (евродвушка). «Мне 25, это моя первая квартира, на которую сам заработал. Цены так упали, что я решил купить», – рассказывает молодой человек.

Риелтор Юлия Смирнова поясняет: сейчас жилье покупают исключительно для собственных нужд. Если до полномасштабной войны недвижимость использовали как способ инвестиций, сейчас этот актив больше не считается надежным. В валюте цены снизились на 15-30%, а покупательная способность украинцев упала.

Повезло тем, кто уже накопил необходимую сумму в валюте. Киевлянка Марина уже около года ищет квартиру для своего сына, который работает в одной из стран ЕС и планирует вернуться в столицу уже в собственное жилье. По ее оценкам, квартиры в центре в относительно бюджетном сегменте подешевели на 10-15 тыс. долларов.

«Конечно, квартиры дешевле. Я смотрела: в центре, в хорошем доме однокомнатная (91-го года постройки с толстыми стенами на Бульварно-Кудрявской) стоит 65 тыс. долларов. Двухкомнатную хрущевку в центре можно взять за 59 тыс. долларов. Вообще я сомневаюсь, покупать ли во время войны. Но если будет вариант, который устроит, то, конечно, куплю. Пока я так скажу: у тех, кто снижает цену, квартиры быстро уходят. А у тех, кто держит цену, квартиры месяцами так и остаются на рынке», – рассказывает киевлянка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании штаба для подготовки к следующему отопительному сезону. Он пообещал, что вся внутренняя добыча газа и угля будет направлена на внутренние потребности страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Источник