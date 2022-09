Страны Запада могут еще больше поддерживать Украину для скорейшего завершения войны и помочь трансформировать, а не просто отстраивать страну. Такое мнение в интервью Виталию Портникову для «Радио Свобода» высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Естественно, нам нужна помощь и для поддержки экономики, и для закрытия бюджетной дельты, и для восстановления критически необходимых объектов до того, как закончится война и заработает план по трансформации Украины, – сказал Павел Климкин. – И это должен быть план именно по трансформации, а не по восстановлению. Нам необходимо трансформировать страну для того, чтобы обеспечить максимально быструю интеграцию в Запад, и в ЕС, и в НАТО, потому что именно это будет окончательной гарантией нашей безопасности против российского режима».

По его словам, Запад, предоставляя Украине оружие и вводя санкции против России, должен прекратить выходить из логики «как бы чего не вышло» и не бояться эскалации. Но, тем не менее, бывший глава МЗС Украины согласился, что санкции работают и из-за них «российская экономика рано или поздно сколлапсирует», что спровоцирует невозвратимые внутренние противоречия в России.

«Они действительно обрушают всю концепцию этого социального договора между российской властью и российским населением: вы молчите, мы вас защищаем, мы вам платим и покрываем все остальные потребности. Да, в перспективе именно эту социальную стабильность, если вы используете именно этот термин, санкции действительно нарушают. Но санкции в первую очередь бьют по возможности режима дальше продолжать эту войну и вообще кому-то угрожать», – считает Павел Климкин.

Напомним, в том же интервью Павел Климкин заявил, что на Западе готовятся к тому, что Украина станет членом НАТО.

