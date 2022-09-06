06 сентября 2022



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Услуга по подбору электронных торговых площадок доступна экспортно ориентированным предприятиям региона. Содействовать в ее получении готов Центр поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки предпринимательства (входит в эксосистему «Мой бизнес»).



Как рассказала руководитель Центра Александра Каюкова, услуга оказывается через платформу «Мой экспорт». Экспортерам достаточно указать свои товары, и сервис подберет им подходящие международные и иностранные маркетплейсы (Alibaba.com, Europages.com, Amazon.com и др.).



После подбора площадки Астраханский Центр поддержки экспорта оплачивает регистрацию на маркетплейсе, сопровождение аккаунта компании, обеспечивает заполнение профиля астраханского производителя и продвижение его аккаунта внутри площадки.



Услугой уже пользуются астраханские предприниматели, заключают экспортные контракты, среди них — ООО «Альянс».



— Я узнал о том, что Центр предоставляет такую услугу, подключил к работе по ее получению маркетолога. Мы подали заявку и получили этот вид господдержки. В целом именно через маркетплейсы мы реализуем свою продукцию. Работаем с Ozon, Wildberries — продаем изделия из металла на сумму около 3 млн рублей ежемесячно. Электронная коммерция — эффективный инструмент. Теперь мы будем работать на иностранной торговой площадке, — рассказал директор компании Алексей Шувалов.