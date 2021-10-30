На крупнейшей в мире IТ-конференции Web Summit 2021 в Лиссабоне представят инвесторам свои стартапы 14 украинских команд.

Об этом сообщили в оргкомитете Украинского павильона на Web Summit 2021.

Отмечается, что десять команд отобраны и проспонсированы Украинским фондом стартапов на конкурсной основе. Это стартапы:: SPOKK, Organization GG, Wantent, GIOS, Carbominer, Skyworker, Clasee, DJOOKY, AutoBI, Finmap. Еще 4 стартапа выбраны и поддержаны Ukrainian Hub (при содействии CRDF Global).

«По моему личному мнению, многие украинские стартапы вполне уверены в себе и хорошо подготовлены к выходу на международные рынки со своими продуктами. Для стартапа жизненно важно иметь возможность масштабироваться наиболее эффективным и простым способом, поэтому USF стремится облегчить этот процесс. И я уверен, что Web Summit — это достойная и уникальная платформа и яркая возможность нетворкинга и акселерации», — отметил генеральный директор Украинского фонда стартапов Павел Карташов.

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В этом году Украина организует первый национальный павильон на конференции Web Summit, чтобы представить свои ведущие стартапы, IТ-сервисные компании, фонды и инновации в лучшем свете.

Организаторы проведут специальную презентацию, которая будет включена в официальную программу Web Summit и украинский ужин. 2 ноября известные украинские технологические компании представят украинскую технологическую экосистему. Генеральный партнер презентации – венчурная компания Digital Future, специализирующаяся на посевных и ранних стадиях инвестиций в технологические компании с украинской ДНК.

Кроме того, для поддержки и укрепления бренда Украины как высокотехнологичного государства с отдельной презентацией на одной из площадок Web Summit выступит вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Вице-премьер представит основные достижения украинской цифровизации за последние 2 года с акцентом на экосистему Дія. В планах также осветить темы, которые могут быть интересны инвесторам и IT-специалистам: спецрежим Дія City, оптимизация налогообложения для IT-индустрии и проект e-Residency. Позже вечером в одном из заведений Лиссабона пройдет специальный украинский вечерний прием. Партнеры этого мероприятия – Киевстар, ведущая украинская телекоммуникационная компания, член международной телекоммуникационной группы VEON и инновационный парк UNIT.City.

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«Украинцы известны во всем мире своими IТ-навыками и креативностью. Поскольку правительство вводит специальный правовой и налоговый режим для IТ-компаний под названием Дія City, мы ожидаем дальнейшего развития Украины как европейского хаба для инноваций и R&D. Участие Украины в Web Summit 2021 стало возможным благодаря совместным усилиям украинского правительства и частного сектора», — рассказал заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрий Сеник.

Несмотря на то, что это первый официальный стенд Украины на саммите, украинцы организуют смежные мероприятия по Web Summit еще с 2017 года. Так, в 2017 году сообщество UTEW Tech Tribe под руководством Александры Говорухи и Инны Стельмах организовало украинский митап для более 150 гостей со спикерами из США, Германии и Ирландии.

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Представитель оргкомитета, руководитель международного PR в компании Sigma Software Group Александра Говоруха также считает, что создание национального павильона на мероприятиях такого масштаба — правильный и логичный шаг для Украины. «Украинское сообщество на Web Summit всегда представляло немалое количество компаний. Появление собственного павильона впервые — это сигнал, что нас воспринимают как серьезных и влиятельных игроков в технологической сфере. Для имиджа страны очень важно быть хорошо представленной на мероприятии, определяющем всю мировую IТ-экосистему», — отметила она.

Исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко подчеркнула, что украинская IТ-отрасль активно развивается и постепенно становится ведущим сектором экономики. «Наши IТ-компании предоставляют услуги во многих сферах, которые сейчас переживают бум: Big Data, телеком, облачные сервисы, электронная коммерция, FinTech и т.д. Более того, по данным Skillvalue, украинские разработчики занимают 4-е место в Европе и 5-е в мире по качеству услуг. Поэтому сейчас самое время показать блеск украинского IТ на национальном стенде», – сказала она.

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Web Summit – крупнейшая в мире IТ-конференция, которая в этом году возвращается в столицу Португалии для проведения первого за два года офлайн-мероприятия. Среди спикеров – главный разработчик Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли, президент Microsoft Брэд Смит, соучредитель Twitter Биз Стоун, технический директор Amazon доктор Вернер Фогельс, Владимир Кличко и другие. В этом году саммит собирает не менее 2 тысяч стартапов, 1,1 тысячи инвесторов и 2,2 тысяч представителей СМИ.

В 2021 году на Web Summit Украина будет иметь собственный стенд, где будет представлена ​​отечественная технологическая экосистема. Это стало возможным благодаря совместным усилиям соорганизаторов — Украинского фонда стартапов, Министерства цифровой трансформации, Министерства иностранных дел, Посольства Украины в Португалии, Sigma Software Group, Украинского Хаба, Европейского Бизнес Ассоциации, цифрового агентства iplace и партнеров — Digital Future, «Киевстар», Parimatch Tech, Rocket, Fondy, Avenga, ISSP, Concord Fintech Solutions, ОО «Развитие IТ-образования» и UNIT.City.