Саммит глав государств и правительств стран Группы двадцати (G20) начался в итальянской столице. Лидеры начали прибывать в субботу утром в конгресс-центр «Нувола» («Облако») в римском квартале EUR. Об этом пишет ТАСС.

Председатель саммита, премьер-министр Италии Марио Драги приветствует участников, среди которых, помимо глав государств и правительств, руководители международных организаций, включая ООН.

Президент РФ Владимир Путин примет участие во встречах саммита по видеосвязи. Его выступление ожидается в двух сессиях: «Глобальная экономика и глобальное здоровье» и «Изменения климата и окружающая среда».

Представители стран, на которые приходится 60% мирового населения, 80% глобального ВВП и 75% экспорта, обсудят насущные вопросы, среди которых выделяются климат, здравоохранение и устойчивое развитие.

Власти распорядились закрыть над Римом воздушное пространство на время саммита. Безопасность обеспечивают около 10 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Для контроля за территорией задействованы беспилотники. Под усиленную охрану взяты районы посольств и отелей, где проживают делегации, а также все дворцы и виллы, где запланированы ужины и приемы. На время встречи лидеров стран «двадцатки» в городе закрываются 14 станций метро, ограничен доступ к археологическим памятникам и музеям.