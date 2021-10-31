Экономисты дали свои прогнозы что будет с гривной до конца 2021 года. По словам экспертов, в ноябре возможна девальвация.

Об этом сообщили эксперты «Сегодня».

Так, по словам аналитика

компании «Центр биржевых технологий» Максима Орищака, в начале ноября гривна будет укрепляться из-за того, что Национальный банк Украины готов повышать учетную ставку в будущем, стабильность в украинском государстве, а также постоянный приток валюты от экспорта.

Средний курс продажи доллара США будет примерно 26,10 – 26,40 грн. Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует несколько иной средний курс доллара – 26,2-26,3 грн. Глава отдела аналитики ДК Forex club Андрей Шевчишин считает, что из-за локдауна курс доллара будет 26,3 — 27 грн.

Как добавил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, НБУ будет скупать излишки валюты, чтобы не допустить укрепления гривны ниже 26,2-26,3 гривен за доллар.

Охрименко говорит, что гривня не подешевеет, поэтому большую прибыль принесут гривневые вклады. А те, кто скапливает валюту для больших покупок, не стоит откладывать это до конца года. Скидок может не быть из-за локдауна, а доллар может не подорожать. Пока не будет точно известно будет или нет девальвация гривны в ноябре, эксперт советует не продавать гривну. Девальвацию ожидает до конца года и финансовый аналитик Эрик Найман.

Орищак считает, что сейчас именно то время, чтобы купить валюту на долгий срок.

По словам Шевчишина, локдаун во время активной закупки газа и угля для отопительного сезона может привести к подорожанию доллара.

Кроме того, руководитель «EXANTE Украина» Владимир Позний считает, что доллар может быть в конце года 27,12 — 27,5 грн из-за неудачной сезонности. А евро, по прогнозу Позния, в тот же период может быть до 31,7 – 32,2.

Подробнее читайте в нашем материале: Заколебал: что будет с курсом гривны до конца 2021 года





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