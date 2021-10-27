Хотя в этом году в Украине зафиксировали рекордный урожай зерновых за весь период независимости, цены на хлеб продолжают расти. Причины такой ситуации объясняет президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

Источник: Укрхлебпром

По данным главы ассоциации, основными причинами подорожания являются повышение цен на зерно, газ, применяемый при выпечке хлебно-булочных изделий, и общее повышение зарплат, которое будет касаться работников нишевых предприятий.

«Не хотелось бы озвучивать «страшные» цифры, но роста цен как минимум на 10–25% избежать вряд ли удастся. Отдаем пшеницу на откуп трейдерам, что приведет к удорожанию конечного продукта: хлеба, макарон, пирожных… Мы останемся с фуражной пшеницей»,  комментирует президент ВАП Юрий Дученко.

Стоит добавить, что цена пшеницы в 2021 году выросла с 6,05 тыс. грн за тонну до 7,7–8,5 тыс. грн за тонну. Это, со своей стороны, спровоцировало и существенный рост уже готовой продукции. Так, в начале этой осени, по статистике Госстата, по сравнению с сентябрем 2020 года цена на пшеничный хлеб из муки высшего сорта выросла с 25,36 до 30,84 грн/кг. Хлеб пшеничный из муки второго сорта подорожал с 20,37 до 24,48 грн/кг. Ржаной хлеб повысился в цене с 21,07 до 25,33 гн/кг. Батон подорожал с 14,08 до 16,68 грн/кг.

Что говорят о повышении цен на хлеб в «Укрхлебпроме»

Свою позицию по ситуации на рынке одного из ключевых пищевых продуктов высказал и гендиректор объединения «Укрхлебпром» Александр Васильченко. Он предостерегает, что экономика Украины в этой сфере может испытать опыт кризисного 2003 года, когда вывезли критические объемы пшеницы, а следующий год был неурожайным.

«Неужели государство, декларирующее, что кормит почти 10% населения планеты, не способно обеспечить качественный хлеб на полках магазинов для своих граждан? Ведь речь идет о продовольственной безопасности страны»,  говорит Васильченко.

Глава ассоциации пекарей Дученко заключает, что семикратное подорожание газа и вдвое более высокая цена на электроэнергию, без сомнения, приведет к увеличению их доли в себестоимости хлеба. По его оценкам, при пиковых значениях цен на энергоносители их доля в цене буханки вырастет до 15-20%.

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