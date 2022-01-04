Об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции рассказала в интервью. По словам Стефанишиной, летом 2022 года завершится работа миссий, которые оценивают готовность Украины к заключению соглашения.

Недавно Украина рассчитывает на поддержку европейских стремлений, – Зеленский о новом главе Совета ЕС

Ближе к лету 2022 года можно будет говорить о датах

Именно после завершения работы миссий правительство начнет переговоры.

Я предлагаю вернуться к этому вопросу ближе к лету 2022 года, тогда я смогу назвать конкретные даты,

– сказала Стефанишина.

Политик подчеркнула, что прежде чем завершится эта оценка и предоставят рекомендации, официальные переговоры начать не могут. Однако Стефанишин говорит, что Киев надеется на скорые переговоры – если удастся построить политический консенсус в Еврокомиссии.

Что известно касательно о соглашении по «промышленному безвизу»:

Подписание «промышленного безвиза» позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине вместо обращения к официальному представителю – резиденту Евросоюза.

Возможность подписания соглашения предусмотрена в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

Сначала «промышленный безвиз» будет заключен по трем секторам промышленной продукции.

Со временем такая практика может быть распространена на другие виды промышленности.

Зеленский надеялся, что «промышленный безвиз» подпишут в 2022 году

В октябре президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает подписать соглашение о «промышленном безвизе» на следующем саммите Украина – ЕС. Это должно было состояться в 2022 году.

Ранее От соглашения об открытом небе выиграют все

О том, что даст «свободное небо» с Европой Украине смотрите в «Pro новости»:

Источник