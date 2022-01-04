Специально для Investing.com.

Прошедший, 2021 год превзошёл своего предшественника по количеству IPO. По подсчётам проекта IPOScoop.com, в этом году размещения провел 441 эмитент, в то время как в 2020 их было только 216. Следует сразу предупредить, что статистика разных источников может сильно отличаться, поскольку они отличаются набором стран, по которым ведется учёт, и определением первичного размещения. Например, проект IPOScoop предупреждает, что исключил из статистики 596 размещений, не уточняя, какие именно (а значит, всего зарегистрировал 1036 событий).

Профессор Джей Риттер из Университета Штата Флорида, который ведёт статистику IPO с 1980 года, считает, что высокого статуса IPO в 2021 году можно удостоить 309 событий, а в 2020 году таких было 165. Риттер подсчитывает размещения только на крупнейших американских биржах (NYSE, NASDAQ, Amex) и исключает из статистики иностранных эмитентов, размещающих американские депозитарные расписки, бланковые компании, трасты недвижимости (REIT), размещения по цене акции менее $5 («грошовые акции»), паи фондов и ряд редких случаев.

Но каково бы ни было абсолютное число IPO, источники сходятся на том, что их число приблизительно удвоилось. Согласно данным IPOScoop, получается рост их количества в 2,1 раза, а по Риттеру — в 1,9 раза. Бум IPO, несомненно, продолжается. Причём, если посмотреть в архивы Джея Риттера, то станет ясно, что биржи видали бумы и покрупнее. В 1999 году, на пике интернет-пузыря, состоялись 476 размещений, а в 2000-м — 380.

Зато минувший год не имеет себе равных по общему объёму привлечённых средств. Деньги в буквальном смысле слова лились рекой. Новым эмитентам по статистике Риттера удалось привлечь $118 млрд. — на 90% больше, чем годом ранее. Предыдущий рекорд был установлен в 2000 году и составлял $64,8 млрд. Средняя величина объёма средств, привлечённых в 2021 году на IPO в США составила $380 млн.

Недурно заработать удалось не только самим эмитентам, но и андеррайтерам, и клиентам андеррайтеров — участникам IPO. И всё же их доходы были не так хороши, как в эпоху интернет-пузыря. По подсчётам Риттера, в 1999-м году эмитенты оставляли «на столе» около трети средств, которые могли бы выручить.

Это означает, что после IPO акции быстро взлетали в цене, так что участники IPO могли заработать в первый же день, продав акции. Но эмитенты фактически делали им щедрую скидку ради успешного IPO и ради того, чтобы, продав небольшую долю акций со скидкой, остаться обладателями основной и сильно подорожавшей после размещения доли.

В 2021 году эмитенты столь щедры не были, но всё же совокупный выигрыш первого дня для участников IPO, по подсчётм Риттера, составил $28 млрд.

Однако первым днём история успеха чаще всего и заканчивалась. IPOScoop сосчитал, что акции лишь 163 эмитентов из 441 торгуются в плюсе. Это 37% всех IPO. В 63% случаев бумаги торгуются дешевле цены размещения. Столь неутешительная статистика разительно контрастирует с годом ранее, когда подорожали 167 из 216 эмитентов, а подешевели лишь 48.

Более того, в 2020-м году совокупное изменение стоимости эмитентов к концу года составляло +82%, а в 2021-м эмитенты в совокупности подешевели 3,4%. И это при том, что индекс вырос за год на 23%.

Может быть, закат пассивных инвестиций и наступает, как возвещают многие гуру, но в этом году у пассивных стратегий всё было отлично. В отличие от инвестиций в IPO. Проще говоря, размещений стало больше, но упало и их качество.

Отечественных инвесторов в IPO, на глазах которых было отменено размещение Делимобиля (NYSE:) и перенесено размещение «Красного и белого», такая информация вряд ли удивит. После шока, который испытала в позапрошлом году отечественная электронная коммерция, когда Ozon (MCX:), по слухам, предлагал $1,4 млрд, а был оценен рынком вдесятеро дороже, на IPO собрались все.

Не все, однако, были к этом полностью готовы, тем более, что у российских компаний, как правило, нет таких канонических историй восхождения, как у американских «единорогов». Тем не менее, уже осенью Softline (MCX:) благополучно привлёк в Лондоне (LON:) сумму, необходимую для расширения, а необычно мощная бригада андеррайтеров, включающая всю «большую четвёрку» (Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, BofA) сумела вывести на рынок ЦИАН (MCX:; NYSE:). Но если бы не инновационное для нашего рынка прямое размещение Positive Technologies в конце года, окончательным заключением по российским IPO была бы констатация глубокой осени и наступления заморозков,

На западных биржах тем временем прямые размещения (без определения цены андеррайтерами) в 2021 году оказались непривычно популярны. Вплоть до прошлой осени к такому способу выхода на биржу прибегли только стриминговый сервис Spotify (NYSE:), бизнес-мессенджер Slack (WORK) и менее известная Watford Holdings (WTRE).

Процесс прямых размещений начал набирать обороты позапрошлой осенью, когда на биржу самостоятельно вышли Asana (NYSE:) и Palantir Technologies (NYSE:).

Asana — проект для совместной удалённой работы, созданный Дастином Московицем, сооснователем и одним из крупных акционеров Facebook (NASDAQ:), безусловно, выиграл от режима перехода на удалённую работу.

Palantir, который возглавляет Алекс Карп, и наиболее известным инвестором которого является Питер Тиль (также известный как инвестор и акционер Facebook) – интеллектуальная информационная система для силовиков и госслужб.

В марте 2021 года компанию первопроходцам составил Roblox (NYSE:) — та самая игровая платформа Дейва Базуцки, которую использует сегодня каждый тинейджер. В апреле добавилась криптобиржа Coinbase (NASDAQ:). А потом прямые размещения стали практически регулярным событием — к ним прибегли Squarespace (NYSE:), Ziprecruiter (NYSE:), Amplitude (NASDAQ:), Warby Parker (NYSE:) и другие. В России пионером этого способа выхода на биржу стала компания Positive Technologies, один из лидеров отечественного рынка кибербезопасности.

За популярностью прямых размещений стоит отнюдь не скупость основателей, не желающих оставлять «деньги на столе» для клиентов крупных андеррайтеров. Компании, создающие новые рынки и обладающие узнаваемым брендом, в отличие от многих «единорогов», не нуждаются в срочном привлечении средств, чтобы продержаться ещё год. Средств им зачастую хватает — в случае Asana, Roblox и Coinbase это было вполне очевидно.

Более того, они могли бы привлечь средства фондов прямых инвестиций (как Roblox). Биржа интересна им как один из инструментов оценки бизнеса и улучшения ликвидности активов, но они не заинтересованы в резких колебаниях курсов, связанных с обрушением раздутых надежд покупателей.

Эти эмитенты уверены в своей высокой оценке (зачастую рекордно высокой по меркам конкретной индустрии), но абсурдно высокая оценка им не требуется. Поэтому они соглашаются принять оценку от самого рынка без предварительной обработки андеррайтерами. Для российских инвесторов прямые размещения привлекательны ещё и тем, что шансы по сравнению с западными инвесторами почти не упускаются.

Что ждать от 2022 года? Список «единорогов», которых давно ждут на бирже, далёк от исчерпания. Крупных молодых компаний с интересными бизнес-моделями сотни. Некоторых, таких как Instacart, Klarna и Stripe, фондовый рынок ждёт давно. К их числу можно отнести и перспективных российских ритейлеров, лидирующие электронные магазины и ряд отечественных IT-компаний.

Много интересных компаний выйдет на биржу и через слияния с бланковыми компаниями (SPAC), на которые приходится сейчас 28% всех IPO, как и в прошлом году. В частности, вполне возможно образование публичной компании на базе российских операторов сотовых башен. И тем не менее, при всех новых тенденциях 2022 год на рынке IPO не будет радикально отличаться от предыдущих. Революции ожидать не следует, развитие продолжится эволюционным путем.

Леонид Делицын, аналитик ФГ «ФИНАМ»