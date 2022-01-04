КИЕВ, 3 января. /ТАСС/. Украина при пессимистичном сценарии в этом отопительном сезоне может столкнуться с проблемами импорта газа и будет вынуждена отбирать российское голубое топливо из транзитной трубы. Об этом заявил бывший глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Украина не сможет обойтись без существенных объемов импорта газа в первом квартале 2022 года для покрытия пиковых нагрузок, вызванных низкой температурой», — говорится в статье Коболева, опубликованной в понедельник на сайте издания «Зеркало недели». По его мнению, при оптимистичном сценарии для обеспечения достаточного импорта государству «придется изыскать от $2 до $6 млрд в той или иной форме на поддержку крупнейшей государственной компании».

Однако бывший глава компании допустил, что страну может ждать и пессимистичный сценарий: «Нафтогаз» не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов как по причине отсутствия денег, так и в случае нехватки импортных мощностей из Евросоюза. «Простыми словами, даже если выделить «Нафтогазу» все необходимое финансирование, рост внутреннего потребления газа, идентичный февралю 2020 года, будет невозможно компенсировать существующими мощностями по импорту газа из ЕС, — пояснил он. — В этом сценарии нас ожидает неизбежный отбор российского газа из транзитного потока, так как отключение украинских потребителей сейчас выглядит нереалистичным».

При оптимистичном сценарии, по словам Коболева, ущерб первого квартала будет только финансовым: от $1,5 до $5,3 млрд отрицательного результата. При втором сценарии, признал он, «все будет гораздо хуже». «Реакцию россиян на несанкционированный отбор или, проще говоря, воровство газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего транзитного контракта, подписанного в декабре 2019 года», — пояснил он и добавил, что в итоге это «приведет к запуску «Северного потока — 2» и отказу «Газпрома» от использования украинского маршрута при полном молчаливом согласии западных партнеров. Вместе с тем Коболев выразил надежду, что погода этой зимой будет благосклонна и страна ограничится оптимистичным сценарием.

В настоящее время ПХГ Украины заполнены на 43,7%, свободные мощности составляют 16,452 млрд куб. м.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщал 29 декабря 2021 года, что 24 декабря Украина вошла «в зону исторически минимальных запасов газа в подземных хранилищах». Он также напомнил, что российская сторона в минувшем году полностью исполнила свои контрактные обязательства по транзиту газа через Украину.