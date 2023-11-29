Лидер «Гражданской коалиции» Дональд Туск обвинил польское правительство в бездействии в ситуации с блокадой пограничных переходов на границе с Украиной.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает PAP.

Во вторник в Сейме лидера «Гражданской платформы» Дональда Туска спросили об этом протесте. На замечание журналистов о том, что его правительству придется столкнуться с этой проблемой через две недели, он ответил, что будет решать эту проблему «не через две недели».

«Я, например, сегодня встречаюсь с экспертами и теми политиками, которые будут заниматься этими вопросами», – подчеркнул он. «Также сегодня после обеда у нас все равно будет брифинг по вопросу перевозчиков и протеста на украинской границе», – сообщил он.

Говоря о назначении нового правительства премьер-министра Матеуша Моравецкого, он сказал, что «поскольку они делают вид, что назначили настоящее правительство, то они могли бы и сделать вид и то, что занимаются реальными проблемами».

«Поскольку они делают вид, будто сейчас создают настоящее правительство, то могли бы и сделать вид, что занимаются реальными проблемами. Такую бездеятельность нельзя простить, потому что таким образом мы ставим под угрозу польско-украинские отношения и не заботимся о польских интересах», – заявил Туск.

«Это правительство ставит нас всех в очень сложную ситуацию. Партия «Право и справедливость», Моравецкий и Качиньский фатально, очень по-дилетантски, непрофессионально и к тому же цинично разыграли украинскую карту», – отметил политик.

«В начале, когда это было уместно, они демонстрировали радикально проукраинскую позицию, полностью забывая о польских интересах», – подчеркнул Туск.

По его словам, «с Украиной надо жить в дружбе, поддержке, но при этом не пренебрегать польскими интересами».

«Они полностью этим пренебрегли, а когда поняли, что это разозлило людей, начали разыгрывать антиукраинскую карту, а потом вообще отвернулись от проблемы на границе», – оценил Туск.

«Это скандал, потому что даже в таком вопросе, как протест водителей, они поставили под угрозу наши фундаментальные интересы, отношения с Украиной, Россией, Европой», – подчеркнул Туск.

Как известно, с 6 ноября на трех пунктах пересечения границы Польши с Украиной продолжается акция протеста польских перевозчиков, которые пропускают по несколько автомобилей в час. На прошлой неделе началась блокада еще одного пункта пропуска – «Медика – Шегини».

В понедельник Министерство инфраструктуры Польши сообщило, что обратилось к Украине с предложением для решения ситуации с блокадой на границе.

Читайте подробную статью о том, кто стоит за блокадой украинской границы в Польше.

Подписывайся на «Европейскую правду»!

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.





Источник