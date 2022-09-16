В 1938 году мир увидел первый выпуск серии комиксов Action Comics о приключениях Супермена. Считается, что именно с него началась история не только известнейшего супергероя, но и современных комиксов.

Комикс разлетелся тиражом в сотни тысяч экземпляров, однако, сейчас, по разным оценкам, сохранилось от 50 до 100 его экземпляров, каждый из которых — мечта для настоящих коллекционеров. В апреле прошлого года один экземпляр был продан за $3,25 млн. При этом предыдущий владелец не случайно нашел его «на чердаке», а вполне сознательно инвестировал, потратив чуть больше $2 млн в 2018 г.

Но не стоит думать, что стоимость комиксов зависит только от их древности. Пальму первенства среди самых дорогих занимает пятнадцатый выпуск журнала Amazing Fantasy, опубликованный в 1962 г. В нем дебютировал еще один культовый супергерой — Человек-паук. В сентябре прошлого года такой комикс был продан за $3,6 млн. Это еще один пример удачных инвестиций, ведь продавец в 2011 г. выложил за него всего $1,1 млн.

Сквозь гиков к звездам

Долгое время комиксы представляли коллекционную ценность исключительно для ограниченного круга гиков. Все изменила их экранизация. В 2008 году неожиданный успех завоевал фильм о далеко не самом известном в то время супергерое — Железном человеке. Картина собрала в кинотеатрах около $585 млн, и с нее началось развитие киновселенной Marvel — одного из двух крупнейших издателей комиксов.

В том же году еще больше заработала экранизация противостояния Бэтмена и Джокера в фильме «Темный рыцарь». Лента заработала более $1 млрд. и привлекла внимание к издательству DC Comics, которому принадлежат эти персонажи.

Успешные экранизации комиксов были и раньше, но именно эти фильмы привлекли к жанру массовую аудиторию. В настоящее время собрать в прокате более $1 млрд сумели 50 фильмов, и 14 из них основаны на комиксах. В том числе и второй среди самых кассовых фильмов всех времен — «Мстители: Финал».

Помогает развиваться индустрии и то, что крупнейшие издатели комиксов входят в состав самых мощных медиаимперий мира: Marvel Comics — в The Walt Disney Company, DC Comics — в Warner Bros. Discovery. К тому же, обе компании обладают стриминговыми сервисами, которым постоянно нужен новый контент, подталкивающий к производству сериалов.

Включается в мировой тренд и Украина, где уже открылись десятки магазинов, торгующих комиксами и фигурками супергероев.

«Если раньше для Украины слово „комикс“ было чем-то новым, то с 2016 началась масштабная экспансия на рынок новоиспеченных издательств комиксов. Известность растет большими темпами. Важную роль играют фильмы и сериалы, созданные по мотивам комиксов, графических романов и манги. После их выхода значительно растет интерес к персонажу, представленному в этом фильме или сериале», — рассказал «Минфину» владелец магазина Geek point Алексей Демчук.

Коллекционные периоды

Есть несколько факторов, которые влияют на цену комиксов. Как объясняют специалисты, сначала следует обращать внимание на время выхода истории. Разделяют 3 периода, в которые печатались издания, которые представляют сейчас коллекционную ценность.

Золотой век (1938−1956). Именно в это время появилось большинство самых известных супергероев. В частности, Супермен, Бэтмен, Чудо-женщина, Аквамен, Капитан Америка. Коллекционную ценность представляют также комиксы этого периода о мультипликационных персонажах, в частности, Микки Мауса и Дональд Дака.

Серебряный век (1956−1970). Самый известный новый персонаж этого периода — Человек-паук. Кроме этого, в это время появились истории о Людях Икс, Железном человеке, Халке. Важную роль сыграл перезапуск историй. В это время в DC создали первую «Мультивселенную»: герои золотого возраста жили на одной Земле, а новые — на параллельной. В некоторых комиксах эти параллельные миры переплетались. Именно в этот период появилась и команда Мстителей.

Бронзовый век (1970−1986). В это время в комиксы активнее стали проникать актуальные темы: загрязнение окружающей среды, алкоголизм, употребление наркотиков. Также в это время истории становятся более драматичными. К примеру, в одном из выпусков погибает любимая Человека-паука. Такое событие в «легком» жанре воспринималось как беспрецедентное. В этот же период DC и Marvel начали сотрудничать, благодаря чему появились кроссоверы с персонажами двух миров. К примеру, комиксы «Супермен против Человека-паука» и «Бэтмен против Халка».

Кроме периода выпуска, немаловажную роль играет автор и художник комикса. Многие комиксы считались на время выхода «дешевым чтивом» и сейчас оцениваются в целом так же. Поэтому художественная ценность конкретной истории имеет важное значение. В частности, признанными авторами являются Стэн Ли, Джек Кирби, Стив Дитко, Нил Адамс, Герб Тримпе.

Качество превыше всего

Бумажные комиксы, которым уже десятки лет, могут легко повредиться. К тому же, когда их покупали первые владельцы, это были лишь развлекательные брошюры и мало кто относился к ним осторожно.

Поэтому особенно ценятся те комиксы, которые сохранились в хорошем качестве. Как рассказал «Минфину» Олег, автор специализированного инстаграмм-блога Fisher.pop, в США существует множество компаний, занимающихся профессиональной оценкой качества комиксов.

Самая известная из них — Comics Guaranty, которую часто называют CGC. Принцип ее работы следующий: владелец отправляет свой комикс, а специалисты компании проверяют его состояние. Они выставляют комиксу балл в диапазоне от 0,5 до 9,8. Чем лучше сохранилось издание, тем выше бал.

Затем комикс помещают в специальную герметичную упаковку, на которой указывается оценка. Здесь же прописывается, есть ли следы реставрации, посторонние надписи и т. д. Если на комиксе стоит автограф одного из известных личностей, эта информация тоже будет указана.

Поскольку упаковка герметичная и без повреждения открыть ее невозможно, можно быть уверенным, что комикс внутри остается именно такого же качества, которое определили специалисты.

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Поймут только фанаты

Важнее качества, собственно, сюжет. Особенно ценятся те издания, где впервые появляются важные персонажи или встречаются знаковые для развития истории события. При этом не обязательно, чтобы это было появление именно главного героя, речь может идти и о помощнике или антагонисте. «Обычный комикс о Человеке-пауке может стоить в 10 раз дороже, чем комикс того же периода, если в нем впервые появляется, например, Зеленый гоблин», — объясняет Олег.

Кроме того, интерес к тем или иным комиксам — дело не постоянное. В качестве примера можно рассмотреть Сорвиголову. Внимание к нему выросло после выхода сериала в 2015—2018 годах, но после этого начало падать. Однако, эпизодическое появление в недавнем хите «Человек-паук: Домой пути нет» снова привлекло к этому герою интерес. А возможность расширения его роли в киновселенной Marvel еще больше его подогревает.

Для того, чтобы купить комиксы, которые со временем вырастут в цене, фаны внимательно изучают планы выхода следующих фильмов и просматривают трейлеры. Это дает возможность понять, какие второстепенные персонажи могут там засветиться.

Иногда же может просто повезти. «Трудно предсказать, станет ли бестселлером новая арка, от автора новичка. Прекрасный пример — комиксы „Ходячие мертвецы“, по которым был снят одноименный сериал. Первые выпуски вышли в 2003 году. Никто не ожидал такой безумной популярности, и первые тиражи были небольшими. Прошло меньше 20 лет, а первый тираж первого номера в хорошем состоянии сейчас стоит тысячи, а в отдельных случаях и десятки тысяч долларов, хотя не так давно их можно было приобрести за $3» — рассказывает Алексей Демчук.

Что выбрал «Минфин»

В начале года редакция решила провести эксперимент и выбрала комикс, который, по нашему мнению, мог бы подняться в цене. А сейчас мы проверяем, сыграла ли эта ставка.

Тогда мы просмотрели графики выхода новых фильмов и сериалов о супергероях. Наше внимание привлек сериал «Лунный рыцарь», премьера которого планировалась в конце марта на стриминговом сервисе Disney+. Этот персонаж не принадлежал к самым известным, поэтому мы рассчитывали, что его узнаваемость вырастет после выхода сериала.

Поскольку самую большую ценность представляют первые появления персонажа, такой комикс мы и хотим найти. Поэтому просто пишем в поисковике «Лунный рыцарь комикс первое появление».

Долго искать не приходится: мы узнаем, что впервые он появился в выпуске № 32 Werewolf by Nigh в августе 1975 г. То есть Лунный рыцарь при своем первом появлении не был основным героем. Комикс, посвященный непосредственно ему, появился годом позже.

Теперь когда мы знаем, какой выпуск представляет коллекционную стоимость, можем найти его на Ebay или специализированной площадке для торговли Comiclink. Но лучше не спешить и сначала заглянуть на GoCollect.

На этом сайте мы можем получить важную информацию о комиксе. В частности, сколько всего сохранилось экземпляров этого выпуска с оценками CGC и в каком состоянии.

В этой таблице указано, что всего таких комиксов 4 422. Автографы стоят на 193 экземплярах. Самые высокие 9,8 баллов только у 19 экземпляров и так далее.

Еще более важная информация для новичков — справедливая оценка комиксов, в зависимости от качества. Формируется она на основе информации о совершенных сделках.

Здесь мы можем убедиться, насколько важным является состояние экземпляра. Werewolf by Nigh № 32 с оценкой 9,6 балла стоит ориентировочно $23 тыс., а тот же комикс с 9,2 баллами — уже $8 тыс.

Также этот сайт позволяет убедиться, что ценится первое появление героя. Во второй раз Лунный рыцарь появился в следующем выпуске «Werewolf by Night» в сентябре 1975 года. Казалось бы, разница небольшая, но этот комикс с 9,6 баллами оценивается уже в $2,05 тыс. То есть примерно в 11 раз дешевле.

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Теперь уже, более или менее ориентируясь в ценах, находим нужный нам экземпляр на Ebay. Экземпляр в неплохом качестве с 9,2 баллами CGC оценивают в $4,65 тыс. — ниже, чем данные на GoCollect. Однако он продается в формате аукциона, поэтому цена еще может вырасти. В конце концов, он был приобретен за $6 950. То есть будем считать, что мы могли бы его приобрести за 7 тыс. Эту цену мы и зафиксировали, чтобы теперь проверить, сколько заработали бы или потеряли.

По данным GoСollect, если бы мы купили этот комикс в начале года, то сейчас бы прогорели. В среднем за год выпуск в качестве 9,2 стоил $7,3 тыс. — около зафиксированной нами цены. Однако, в последние месяцы его стоимость падает. За последние 90 дней средняя цена — $6,75 тыс, а через 30 дней — уже $6 тыс.

Причиной, вероятнее всего, стало то, что ожидаемый выход сериала разогрел интерес к Лунному рыцарю, но значительным хитом он не стал и внимание начало угасать. Хотя здесь следует понимать, что с годами ситуация может измениться и комикс снова вырастет в цене. К примеру, в случае появления героя в полном метре.

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В целом, инвестировать в комиксы стоит только тем, для кого они действительно ценны. Тогда здесь нельзя прогореть, ведь в любом случае у коллекционера будет вещь, которая ему нравится. В противном случае, инвестор рискует остаться просто с разноцветной непонятной книжечкой, за которую он по неизвестным причинам выложил сумасшедшие деньги.

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