Автосалоны должны будут инвестировать в инфраструктуру для продажи электромобилей.

Компания Ford поставила дилерам своей сети, насчитывающей 3 000 человек, ультиматум и крайний срок. Если они хотят продавать электромобили, им придется вложить собственные деньги в это начинание, соответствовать другим стандартам продаж и добавить быструю зарядку в своих местах.

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Ультиматум Ford

У дилеров будет время до 31 октября, чтобы принять решение. Если они это сделают, то получат право участвовать в бизнесе Ford Model e с января 2024 года. Те, кто не согласится, могут остаться с Ford Blue, подразделением автопроизводителя по производству двигателей внутреннего сгорания.

Новые стандарты, на которые впервые намекнули во время телефонного разговора о доходах компании за второй квартал, являются частью стратегии, которой Ford поделился во вторник на встрече национальных дилеров в Лас-Вегасе. Генеральный директор Джим Фарли еще в июле сообщил аналитикам, что Ford необходимо сократить расходы на продажу и дистрибуцию на 2 000 долларов на автомобиль, чтобы снизить накладные расходы, увеличить прибыль и конкурировать с Tesla, которая продает автомобили напрямую потребителям. В то время Фарли также описал план Ford по переходу на модель DTC с низким уровнем запасов.

Ford позиционирует этот переход как возможность для дилеров расширить свои возможности и значительно увеличить продажи. По словам представителя Ford, автопроизводитель будет использовать около 90% инвестиций дилеров для создания зарядной инфраструктуры, включая быстрые зарядные устройства постоянного тока. В компании отметили, что дилеры будут владеть зарядными устройствами и получать доход от них.

Сертифицированные дилеры сделают первоначальные инвестиции в размере около 500 000 долларов США и сосредоточатся на владении и зарядке, однако продажи будут ограничены. Элитные дилеры должны будут инвестировать 1,2 миллиона долларов, чтобы обеспечить владение, зарядку и продажи с наличием складских запасов на месте, демонстрационных образцов и видимости на сайте Ford.

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Все дилеры Model e должны будут предлагать зарядку для поддержки продаж и обслуживания, а также иметь как минимум одно общественное быстродействующее зарядное устройство постоянного тока в сети «Голубого овала». Будет доступна электронная коммерция с «прозрачными, необсуждаемыми ценами на электромобили». Клиенты смогут получить доступ к физическим услугам, таким как тест-драйв, обмен, мобильное обслуживание, а также самовывоз и доставка. Дилеры должны будут поддерживать клиентов с помощью цифровых технологий, таких как программное обеспечение и продукты по подписке.

В настоящее время Ford продает пикап Ford F‑150 Lightning, кроссовер Mustang Mach‑E и фургон e‑Transit, а в ближайшие годы ожидается появление новых электромобилей. В мае Ford увеличил свои расходы на электрификацию до 50 миллиардов долларов к 2026 году.

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Заглавное фото: Mike Mareen / Shutterstock.com

Источник: TechCrunch