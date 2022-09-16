Как и Рузвельту в 1942 г., России уже сейчас необходимо задуматься о послевоенном мире с точки зрения экономики. Экономические отношения с Европой никогда не будут такими, как раньше. Вопрос не в твёрдом намерении европейских стран избавиться от экспорта российских энергоносителей и других ограничениях. Европу ждёт тяжёлый экономический кризис, после которого не только её потребности, но и экспортные возможности будут иными.

Россия может попытаться воспроизвести прежнюю модель экономического взаимодействия с Европой в своих взаимоотношениях с новыми партнёрами из Азии, то есть поставлять энергоносители в эти страны и у них же закупать потребительские товары и технологии. При этом их источниками может стать не только Китай, но и Индия, а также Иран, который за время нахождения под санкциями был вынужден развивать собственное машиностроение и IT-сектор.

Но давайте посмотрим на проблему по-рузвельтовски. Россия может прийти в страны Азии со своими технологиями, со своими возможностями быстрой реализации сложных инфраструктурных проектов. Среди них — транспортный коридор через Афганистан, Трансафганский газопровод, Транскаспийский коридор через Иран к Индийскому океану, строительство линий электропередач для экспорта российской электроэнергии в сопредельные страны.

Это даст заказы российским предприятиям, которые прежде сотрудничали с Европой, и позволит наращивать выпуск другим производствам, не пострадавшим от санкций. Главное, чтобы российский бизнес

, который не пускали на западные рынки или рынки, привлекательные для глобальных компаний, получил возможность работать на рынках Евразии. Да, они не настолько платёжеспособны, как европейские (да и платёжеспособность бывших российских контрагентов из Европы может остаться в прошлом), и на них не получится с лёгкостью зарабатывать твёрдую валюту. Однако разговоры по переводу внешнеэкономического сотрудничества на рубли уже ведутся.

Конечно, рубль в Евразии не сможет стать эквивалентом доллару в послевоенной Европе. У России не получиться единолично снимать сливки, которые полагаются эмитенту резервной валюты. Но разделить эту роль с Китаем, Индией и, может быть, Ираном, договориться о взаимовыгодных условиях с Турцией, Египтом и Саудовской Аравией — вполне возможно.

Для этого необходимо, чтобы рублей было достаточно не только для обслуживания внутреннего товарооборота, но и для внешней торговли, а также для инвестиций, как в России для расширения экспортных возможностей, так и за рубежом — в инфраструктурные проекты с большими сроками окупаемости. Однако нужно, чтобы это были не подарки щедрой России, а инвестиции в будущее экономическое сотрудничество, детали которого неплохо было бы начать вырабатывать уже сейчас.

Мировая экономика сегодня только вступает в эпоху турбулентности. Каким будет мир и как будут устроены экономические взаимоотношения между крупными экономическими блоками на выходе из этого периода, сейчас предсказать невозможно. Но строительство новых отношений со странами, которые к этому готовы, надо начинать сейчас. Причём не только в формате контрсанкционного импортозамещения, но и с прицелом на новые принципы сотрудничества, которые ещё предстоит создать.

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