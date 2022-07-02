Это может произойти, если страны G7 введут предельные цены на российские энергоресурсы. Вполне вероятно, что Москва может принять ответные меры, сократив производство

Фото: Василий Федосенко/Reuters

Обновлено в 15:01

В JPMorgan Chase допустили цену на нефть в 380 долларов за баррель. Аналитики крупнейшего банка Соединенных Штатов заявили, что это может произойти в случае значительного сокращения добычи нефти Россией в ответ на введенные против нее санкции, сообщает агентство Bloomberg.

В американском банке уточнили, что сокращение ежедневных поставок нефти из России на 3 млн баррелей приведет к росту цен на топливо на Лондонской бирже до 190 долларов за баррель, а сокращение поставок на 5 млн баррелей в сутки — до 380 долларов за баррель.

Россия, по мнению аналитиков, может решиться на подобный шаг, если США и Евросоюз введут «потолок цен» на российскую нефть. В банке подчеркнули, что Москва может позволить себе подобные меры, а другие страны в таком случае понесут значительные экономические убытки.

Комментирует заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов:

— Не имею ни малейшего представления о том, насколько взлетят цены, потому что мы и сами пока не знаем, будет ли вводиться механизм, ограничивающий цены на российское углеводородное сырье, как отреагирует РФ на введение таких механизмов. Ведь вполне возможно, что подобный механизм введут наши западные партнеры, и это просто приведет к ускоренному перенаправлению нефтяных потоков с Запада на Восток, потому что продавать дешевле определенного уровня для нас нет никакого смысла. Единственное, что ценно в этом прогнозе, это не определение уровня цен, до которых может подняться нефть, это хорошо лишь для JPMorgan в том смысле, что вы публикуете прогноз, который априори будет востребован в наше неспокойное время, о нем все будут говорить, все будут цитировать. Нет, в этом прогнозе важно другое, то, что они не видят перспективности для введения потолка цен с той точки зрения, чтобы ограничить доходы российского бюджета. Это ценно потому, что это лишний раз напоминает нашим западным партнерам, что инструментов, которые позволили бы им влиять на российскую экономику, у них не так много.

— А в теории о потолке цен, 380 за баррель, это насколько вообще реально?

— Это бессмысленно обсуждать. Я вам сейчас могу сказать, что я считаю, что 720 долларов — до каких пределов поднимутся цены. То есть конкретно к JPMorgan у меня претензий нет потому, что им нужно задать некий ориентир. Давайте так сформулируем: могут ли сложиться обстоятельства так, что нефть подорожает до 320 долларов? Могут. Могут ли обстоятельства сложиться так, что нефть подешевеет до 40 долларов? Могут. Но без определения этих обстоятельств, без их обсуждения все эти цифры не имеют никакого смысла, потому что конкретные цены не столь важны как те обстоятельства, при которых они будут сформированы.

Россия будет стараться обойтись без сокращения добычи нефти и перенаправить потоки на азиатские рынки, поэтому стоимость черного золота вряд ли достигнет таких заоблачных уровней, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов:

Сергей Суверов инвестиционный стратег УК «Арикапитал»

Сейчас баррель Brent стоит 111 долларов.

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