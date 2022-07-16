В Минздраве этот скачок не заметили, сказав, что просто инфляция в стране
Цены в Украине на лекарства подскочили, поскольку вырос курс валют, а это влияет и на стоимость отечественных лекарственных средств, поскольку они делаются из импортных составляющих. Кроме того, лекарства стали дороже из-за того, что возросла стоимость их доставки, рассказал нардеп, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
Курс валют сказался на стоимости лекарств потому, что препараты украинского производства изготавливаются из импортных компонентов, отметил народный избранник.
«Есть удорожание препаратов. Оно сегодня составляет около 12%. Государство пытается сегодня сделать все, чтобы замедлить завышение», — сказал Радуцкий.
Что интересно: ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко говорил, что в Минздраве не видят роста цен на лекарства в нашем государстве. То есть подорожание на 12% при инфляции, которая выросла на 14%, фактически подорожанием не является.
Напомним: отпуск инсулина максимально упрощен во время военного положения в Украине. Правительство приняло изменения, значительно расширяющие доступность инсулина — подробнее…
! function(f, b, e, v, n, t, s) {
if (f.fbq) return;
n = f.fbq = function() {
n.callMethod ?
n.callMethod.apply(n, arguments) : n.queue.push(arguments)
};
if (!f._fbq) f._fbq = n;
n.push = n;
n.loaded = !0;
n.version = '2.0';
n.queue = [];
t = b.createElement(e);
t.async = !0;
t.src = v;
s = b.getElementsByTagName(e)[0];
s.parentNode.insertBefore(t, s)
}(window, document, 'script',
'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');
fbq('init', '2397518283838589');
fbq('track', 'PageView');
window.removeEventListener('scroll', fbPixelStat);
});
});
Источник