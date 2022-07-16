В Минздраве этот скачок не заметили, сказав, что просто инфляция в стране

Цены в Украине на лекарства подскочили, поскольку вырос курс валют, а это влияет и на стоимость отечественных лекарственных средств, поскольку они делаются из импортных составляющих. Кроме того, лекарства стали дороже из-за того, что возросла стоимость их доставки, рассказал нардеп, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Курс валют сказался на стоимости лекарств потому, что препараты украинского производства изготавливаются из импортных компонентов, отметил народный избранник.

«Есть удорожание препаратов. Оно сегодня составляет около 12%. Государство пытается сегодня сделать все, чтобы замедлить завышение», — сказал Радуцкий.

Что интересно: ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко говорил, что в Минздраве не видят роста цен на лекарства в нашем государстве. То есть подорожание на 12% при инфляции, которая выросла на 14%, фактически подорожанием не является.

Напомним: отпуск инсулина максимально упрощен во время военного положения в Украине. Правительство приняло изменения, значительно расширяющие доступность инсулина — подробнее…

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