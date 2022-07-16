57

15 июля 2022 | 17:42

15 июля под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное итогам шести месяцев этого года.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства выступил на совещании со вступительной речью.

Вступительная речь Президента Ильхама Алиева

— Сегодня мы обсудим итоги шести месяцев этого года, поговорим о предстоящей работе. Шесть месяцев года еще раз показывают, что наша страна успешно развивается, задачи, поставленные нами по всем направлениям, выполняются.

В нынешнем году наша внешняя политика была очень активной, считаю, что на внешнеполитическом направлении предприняты новые важные шаги, и международный авторитет нашей страны еще больше возрос. Говоря о результатах, конечно же, хотел бы отметить наше успешное председательство в Движении неприсоединения. Как вам известно, наше председательство единогласно продлено на год — до 2023 года. Это свидетельствует о том, что наша страна завоевала огромный авторитет среди 120 стран, и доверие к нам за эти годы еще больше возросло. А мы как ответственная страна и активный председатель Движения неприсоединения внесли большой вклад и в институциональное развитие данной структуры. Одним из важных шагов стало проведенное в этом году в Баку заседание Парламентской сети Движения неприсоединения и создание Парламентской сети. Состоявшееся в Баку это важное мероприятие еще раз показало, что данное Движение имеет очень большой потенциал, и это очень значимая платформа для углубления солидарности, расширения сотрудничества и взаимной международной поддержки. Это было наша инициатива, которая уже проявляется в реальной жизни.

Одновременно создается Молодежная платформа. Будет проведен Молодежный форум и создана Молодежная сеть Движения неприсоединения. Наше председательство еще раз показало, что Азербайджан верен своему слову. Наша роль на международной арене, проявленная нами солидарность и поддержка нуждающимся странам — гуманитарная, финансовая поддержка, в частности, поддержка, оказанная более чем 80 странам в связи с COVID, конечно, значительно повысили наш международный авторитет.

Активное сотрудничество осуществлялось и с другими международными организациями. Недавно новый генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества совершил визит в Азербайджан. Мы очень активно сотрудничаем с этой организацией. На самом деле мы — очень активный член данной организации, по нашей инициативе в Азербайджане проведены многие мероприятия. На сей раз новоизбранный генеральный секретарь также побывал на освобожденных землях – в Физули, Шуше. Конечно, на встрече мы говорили о вандализме, учиненном Арменией против Азербайджана, против нашего культурного наследия. Сегодня каждый человек, посетивший освобожденные земли, — будь то гражданин Азербайджана или иностранный гражданин — своими глазами видит проявления армянских зверств. Мы и впредь будем успешно продолжать нашу деятельность в рамках Организации исламского сотрудничества.

В этом году осуществлялось активное сотрудничество с Европейским Союзом. Как вам известно, мы работаем над новым соглашением. Значительная часть соглашения согласована, а несогласованные вопросы обсуждаются. Надеюсь, что в ближайшем будущем все вопросы будут согласованы. У меня было несколько встреч, а также телефонных разговоров с президентом Совета Европейского Союза, и, конечно, основная тема — нормализация азербайджано-армянских отношений. Но в тоже время проводятся широкие обсуждения, касающиеся дальнейшего развития связей между Европейским Союзом и Азербайджаном. В ближайшие дни между Европейским Союзом и Азербайджаном будет подписан важный документ – документ, связанный с энергетической безопасностью, он повысит наше сотрудничество на более высокий уровень.

Активное сотрудничество велось и с другими международными организациями. Конечно, Азербайджан всегда проявлял активность в рамках Организации тюркских государств, расширяются контакты как в рамках организации, так и между странами-членами. В нынешнем году я трижды встречался с Президентом Турции. В апреле этого года Президент Кыргызстана совершил визит в Азербайджан, была проведена встреча. В то же время в июне я совершил визиты в Узбекистан и Туркменистан, встречался с главами государств Узбекистана и Туркменистана, председателем Народного Совета парламента Туркменистана. В следующем месяце ожидается визит Президента Казахстана в Азербайджан. То есть это лишь видимые вопросы, которые показывают, как активно развиваются данные контакты. Конечно, связи с тюркскими государствами являются для нас одним из приоритетных вопросов, мы видим взаимное выражение политической поддержки, проводятся обсуждения по важным проектам – как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Ведется активное сотрудничество в транспортной, энергетической и других сферах.

Связи с соседними странами всегда были для нас одним из основных приоритетов, в этом году предприняты шаги в данном направлении – мои встречи с президентами России, Ирана, Грузии еще раз свидетельствуют об этом.

Одновременно важные шаги были предприняты в области развития американо-азербайджанских связей, организованы взаимные визиты высокопоставленных лиц. Президент Соединенных Штатов Америки дважды направлял мне письма – по случаю Дня Независимости и открытия Бакинской энергетической недели. В моих ответных посланиях и адресованных мне письмах также особо отмечено значение наших связей. Эти связи имеют большую историю и прекрасное будущее.

Словом, посмотрите, какая большая работа проделана всего лишь за шесть месяцев с основными силовыми центрами, а также основными международными организациями. Если в целом взглянуть на историю последних лет, то можно увидеть, что Азербайджан продвинулся по всем направлениям. Наша позиция всегда была независимой, мы всегда открыто демонстрировали свою позицию и завоевали большое уважение в мире в том числе и за это. Мы всегда стоим на своем слове, всегда верны данному слову. Конечно, эти международные связи, политика, проводимая нами в регионе и в мире в целом, позволяют нам с большим успехом решать внутренние проблемы, потому что для того, чтобы правильно проводить внутреннюю политику, любой стране нужен позитивный международный фон – в первую очередь, по соседству, а с другой стороны — в мире. Итоги только шести месяцев сегодня говорят о том, что нам удалось добиться этого. Уверен, что так будет и впредь, потому что со всеми основными международными игроками у нас есть, если так можно сказать, уже устоявшийся и глубоко содержательный формат сотрудничества.

Хотя за шесть месяцев этого года были предприняты определенные шаги, направленные на нормализацию азербайджано-армянских связей, к сожалению, реальных результатов пока нет. Несмотря на то, что с Отечественной войны прошел 1 год и 8 месяцев, Армения, к сожалению, все еще не выполняет принудительно взятые на себя обязательства.

Если говорить о позитивных моментах, то просто могу сказать, что состоялась первая встреча рабочих групп по делимитации. Мы расцениваем это как позитивный шаг. Это тоже произошло по инициативе нашей страны, потому что именно Азербайджан стремился к скорейшему принятию мер, связанных с делимитацией границ. Армянская сторона не была особо склонна к этому. Однако первая встреча состоялась. Конечно, она носила больше ознакомительный характер. В следующем месяце планируется провести вторую встречу. Считаю, что она уже будет посвящена обсуждению практических вопросов. Конечно, пока мы не ждем скорого результата от сотрудничества в таком формате, потому что делимитация – это долгий процесс. Но во всяком случае данный процесс начался, мы можем расценить это как успешное развитие.

Еще один позитивный факт заключается в том, что Армения приняла пять основных базовых принципов, которые опять же по инициативе Азербайджана лягут в основу мирного соглашения. Руководство Армении официально приняло эти пять принципов. Азербайджанской общественности хорошо известно, в чем заключаются эти пять принципов, не хочу повторять. Однако в ходе обсуждений со всеми партнерами, с которыми я находился в контакте, эта инициатива Азербайджана была одобрена. Урегулирование конфликта на основе именно этих принципов, можно сказать, утверждено. Армения приняла и официально признала это. Мы обсудили данный вопрос с некоторыми соседними государствами – Турцией, Россией, Ираном, и эта позиция поддерживается. Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки – мы обсудили данный вопрос и с этими партнерами, и фактически сегодня создана основа для начала мирных переговоров. И вновь Азербайджан проявил инициативу, опять-таки именно мы сформировали эти пять принципов, и если бы мы не взяли на себя данную инициативу, то по сей день в этом направлении не было бы никакого развития.

Правда, хотя то, что Армения принимает наши предложения, сформировавшиеся на основе норм и принципов международного права, является позитивным фактом, конкретных шагов пока нет. Завтра встретятся министры иностранных дел Азербайджана и Армении. Это — первая встреча между министрами, и мы надеемся, что она будет иметь результаты, потому что я несколько раз встречался с премьер-министром Армении, встречались представители Азербайджана и Армении, но двусторонней встречи между министрами иностранных дел не было, это – первая встреча. Однако обсуждаемые вопросы уже на столе переговоров. Считаю, что хороший результат данной встречи может заключаться в том, что армянская сторона сформирует свою рабочую группу, потому что азербайджанская сторона уже сформировала рабочую группу для подготовки мирного договора. Определены члены, представленные в данной группе. Со стороны Армении такого шага пока не предпринято. Считаю, что это может стать хорошим результатом, могут быть обсуждены другие вопросы.

К сожалению, несмотря на то, что после войны прошел 1 год и 8 месяцев, никакого другого позитивного момента я не нахожу. Жаль, что негативных моментов больше. Один из них — уклонение Армении от вопросов, закрепленных в Декларации, подписанной 10 ноября 2020 года. Декларация от 10 ноября фактически является актом о капитуляции Армении, и Армения, как сторона, потерпевшая поражение в войне, приняла на себя обязательства. Эти обязательства там отчетливо указаны. Одно из них заключается в выводе армянских вооруженных сил из Карабаха. Этот вопрос до сих пор не нашел решения. Мы неоднократно поднимали вопрос, но Армения затягивает его. Мы одновременно поднимали этот вопрос перед российским военным руководством, и высокопоставленный представитель Министерства обороны России, находясь в Азербайджане несколько месяцев назад, обещал нашему Министерству обороны, что до июня армянские вооруженные формирования будут выведены из Карабаха. Сегодня уже середина июля, а вопрос не нашел решения. Вопреки Декларации от 10 ноября Армения не выполняет данное обязательство. Российские миротворцы – российская сторона также подписала Декларацию от 10 ноября, — как говорится, не принуждают их к этому. Конечно, это – невыносимая ситуация, потому что пребывание армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана совершенно неприемлемо. Мы – страна-победительница, мы восстановили свою территориальную целостность. Если Армения не хочет вывести свои вооруженные формирования с территории Азербайджана, то пусть открыто скажет нам это, чтобы мы знали, что делать. Каким будет наш ответ? Говорить это сейчас, наверное, неуместно. Но это означает грубое нарушение Декларации от 10 ноября.

Второй негативный момент заключается в том, что опять же согласно данной Декларации от 10 ноября между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой должна была быть установлена связь, и Армения обязалась сделать это, взяла на себя такое обязательство. Однако до сих пор такая возможность нам не предоставлена. Лачинская дорога открыта. В Декларации от 10 ноября мы взяли обязательство, что Лачинская дорога будет функционировать, и Азербайджан гарантирует ее безопасность. Мы взяли это как обязательство и выполняем его. В то же время у нас нет возможности ездить из основной части Азербайджана в Нахчыван. Не только нет возможности, но мы и не видим, чтобы на территории Армении в этом направлении проводилась какая-то работа.

До сих пор нет технико-экономического обоснования железной дороги, которая должна быть построена на Мегринском участке Зангезурского коридора. Без технико-экономического обоснования не может быть реализован ни один проект, а подготовка технико-экономического обоснования для строительства железной дороги требует нескольких месяцев. Значит, эта работа еще не началась. Нам не предоставлен маршрут автомобильной дороги. Прошли год и восемь месяцев, я неоднократно поднимал этот вопрос, в том числе на брюссельских встречах – трижды в ходе моих встреч с премьер-министром Армении и президентом Совета Европейского Союза. До сих пор нам не предоставлен маршрут. Расстояние там составляет всего 40 километров. Здесь не может быть много маршрутов. При этом понятно, что там не так много маршрутов дорог, которые можно использовать во все времена года и 24 часа в сутки. Значит, причина отказа в предоставлении нам этого маршрута, проведении работ в данном направлении, подготовке технико-экономического обоснования одна – Армения не желает выполнять и это обязательство, но не признается в этом. Поэтому мы вправе требовать. Если мы выполняем все положения Декларации от 10 ноября, то требуем такого же подхода и от Армении. Причем прошли 1 год и 8 месяцев, это должны учитывать все.

Еще один момент заключается в том, что в последнее время руководство Армении вновь стал говорить о каком-то статусе. Хотя когда закончилась война и Армения вынуждена была подписать акт о капитуляции, между нами – руководителями Азербайджана, России, Армении была устная договоренность о том, что вопрос статуса не затрагивается. Определенное время Армения соблюдала это. Но в последнее время это стало обычным явлением. То их премьер-министр, то министр иностранных дел говорят о статусе Карабаха. После войны я сказал, куда делся статус и что с ним стало, не хочу повторять. Однако если кто-то в Армении забыл это, могу повторить. Но считаю, что пока необходимости в этом нет. Поэтому считаю, что говорить о статусе – очень опасно для Армении, потому что мы тоже можем говорить о статусе, можем потребовать статус для Зангезура. Зангезура, который в 1920 году был оторван от нас. Мы же не говорим, хотя можем говорить, посмотрим тогда, каким будет результат. Подобных негативных моментов много. Вновь есть попытки реанимировать умершую Минскую группу.

Сегодня Минская группа фактически ушла со сцены. Мы — страна-участница данного процесса, говорим, что необходимости в Минской группе нет, необходимости в структуре, не добившейся никакого результата в течение 28 лет, нет. Это говорим мы. Между сопредседателями Минской группы, мягко говоря, идет холодная война. Фактически они сами признают, что Минская группа нефункциональна. Российская сторона говорит, что Минская группа уже бездействует и другие сопредседатели положили конец данному институту. Армения же вновь на каждом шагу твердит: Минская группа так, Минская группа сяк. Что это значит? Просто за этим мы вновь видим территориальные претензии к нашей стране. С одной стороны, Армения принимает наши пять принципов, признает их – среди них есть взаимное признание территориальной целостности стран, отказ от территориальных претензий друг к другу и другие положения, — а с другой, — Минская группа словно должна чем-то заниматься. Тогда спрашивается: чем она должна заниматься? Карабахский конфликт разрешен, карабахская тема закрыта. Карабах – это Азербайджан! Это сказал я и сказал по праву, сейчас это говорят все. В том числе Армения – не по своей воле, а вынужденно. Говорят все страны, организации, с которыми мы обсуждали данный вопрос.

Поэтому, знаете, эти негативные тенденции усиливаются. Во всех делах для решения вопроса или проведения правильного анализа необходимо правильно выбирать эти тенденции. Пока это не имело каких-то серьезных последствий. Но если эти пагубные тенденции не пресечь, то когда-то они могут привести к последствиям. Мы не хотим этого, мы хотим мира. Мы не хотим войны, никогда не хотели. Все, что мы делали, — делали на территории Азербайджана, причем так, что каждый может позавидовать нашей военной операции. Но не замечать данную тенденцию тоже невозможно. Поэтому мы видим ее, фиксируем и предупреждаем. И пусть каждый, как говорится, сделает свои выводы из нашего предупреждения. Пока это все по данному вопросу. Не хочу идти вглубь. Еще раз говорю, что мы ждем завтрашнюю встречу министров иностранных дел, ждем ее результатов. После этого мы определимся с тем, какие шаги предпринять.

Реформы в течение этих шести месяцев проводились и в военной сфере. Проведены структурные реформы, реформы в военном образовании. Предприняты серьезные шаги в связи с учениями. Созданы новые вооруженные формирования. Подписаны новые контракты, приобретаются и будут приобретаться военная техника, оружие и боеприпасы. Мы продолжаем нашу работу в области армейского строительства. Часть наших возросших в нынешнем году экономических и финансовых возможностей направлена именно на эти вопросы. В бюджет были внесены дополнения, проведена корректировка и военные расходы значительно увеличены. Для чего? Значит, для этого есть основания. Мы определили военные расходы в прошлом году, когда утверждался бюджет на нынешний год, и считали, что этого достаточно. Однако впоследствии из-за отмеченных вопросов и других вопросов, о которых я здесь не сказал, мы посчитали, что военные расходы необходимо увеличить. Это увеличение будет израсходовано именно на приобретение оружия с высокотехнологичными возможностями. Хочу сказать и об этом, потому что мы видим, что есть необходимость в подписании новых контрактов. В нынешнем году во время корректировки наши военные расходы были увеличены для приобретения самой современной военной техники и оружия. Сколько нужно, столько и будем увеличивать, потому что нам хорошо известно, что такое война, оккупация, мы также хорошо знаем, что такое угроза. Мы в любой момент должны быть готовыми обеспечить свое право любым путем.

На высоком уровне обеспечиваются в Азербайджане и вопросы социальной защиты военнослужащих. Есть много информации как об условиях службы, так и жилищных условиях военнослужащих. Могу сказать, что работа, проводимая в Азербайджане в этой области, в редких случаях имеет аналоги в мире. Сегодня государство предоставляет военнослужащим квартиры за безупречную службу. Все наши военные городки капитально ремонтируются, около 90 процентов их отстроены заново. В том числе какая огромная работа проделана на освобожденных землях – военные городки, базы, дороги военного назначения, инфраструктура – мы делаем это в тяжелых климатических условиях. Конечно, в центре постоянного внимания находятся социальные проблемы военнослужащих, проявивших героизм в войне, и соответствующие указания даны. За это время, в поствоенный период Министерство труда и социальной защиты населения проделало большую работу, это должны знать все. Можно сказать, все военнослужащие, ставшие инвалидами в войне, уже обеспечены самыми современными протезами. Протезы четвертого поколения, позволяющие человеку спокойно жить, ходить, даже играть в футбол, бегать. Мы делаем это. Это – очень дорогостоящая техника, и данная технология такова, что периодически должна меняться. Мы делаем и будем делать это, потому что военнослужащие, потерявшие здоровье, постоянно должны быть окружены заботой государства. Государство делает это, и чиновники на местах тоже никогда не должны забывать это.

После войны государство предоставило квартиры многим семьям шехидов и инвалидам войны. Считаю, что в нынешнем году этот вопрос в Баку будет уже полностью решен. В прошлом году были предоставлены 3 тысячи квартир и индивидуальных домов, в этом году – 1500 квартир и домов. В целом, семьям шехидов и инвалидам Первой и Второй карабахских войн предоставлены 12 тысяч 500 квартир. А сколько в Армении предоставлено? Ноль! Ни одной даже хижины. То есть, конечно, мы вовсе не хотим сравнивать себя с Арменией. Но это – реальность. Сколько войн произошло в мире – в нашем регионе, в местах, близких к нашей географии, других местах. Какая страна делает это? Пусть скажут мне, я не слышал. Мы делаем это не для того, чтобы хвастаться этим, а потому, что считаем моральным долгом, делаем и будем делать. Все семьи шехидов, находящиеся пока в очереди, в ближайшем будущем получат квартиры.

Созданы реабилитационные центры, оснащенные самыми современными технологиями. Оказываются тысячи услуг, для инвалидов войны, ветеранов, семей шехидов проводятся марафоны занятости. В целом, многое делается для привлечения лиц данной категории к активной работе. Возможно, это забывается, может быть, это надо больше показывать и ценить, притом, что у нас столько дел.

Мы заново отстраиваем, должны отстраивать Карабах, Зангезур. Сколько средств для этого нужно. Мы все делаем за свой счет, за год и 8 месяцев нам не было оказано никакой помощи. Никто ниоткуда не помог нам ни единым манатом, мы все делаем сами. Возводим города, села, строим здания и сколько еще всего сделаем. Параллельно с этим, решаем и будем решать социальные вопросы, пусть никто не сомневается в этом, потому что опять же мы считаем это своим моральным долгом, и наша социальная политика всегда была такой. Посмотрите, насколько увеличились в последнее время зарплаты. В этом году, к примеру, средняя зарплата выросла где-то на 14 процентов, а пенсия – более чем на 10 процентов. У этого роста есть источник — государственный бюджет. Бюджет, благодаря которому мы наращиваем и будем наращивать мощь нашей армии, по названным мною причинам. Бюджет, благодаря которому мы решаем социальные вопросы, заново отстраиваем Карабах, обеспечиваем все остальные нужды, не получая ни от кого ни единого маната. Поэтому это надо знать. Те, кто забыл это, должны, как говорится, освежить свою память, быть немного внимательнее.

Конечно, основой для осуществления всей этой работы является экономика. Обретена экономическая независимость, и именно поэтому мы обрели политическую независимость, независимость в международной плоскости. Никто не может повлиять на нашу волю, никто не может нам что-то диктовать, мы ни от кого не зависим и уверен, никогда ни от кого не будем зависеть. Если бы зависели, то Карабах по сей день находился под оккупацией. Поэтому экономическая независимость является одним из основных факторов, и здесь тоже есть большие достижения.

Мы увеличили бюджет не только в результате роста цен на нефть. То есть, это стало возможным в результате корректировок, а также проведенных реформ, потому что да, цены на нефть в мире выросли, но в то же время произошло падение мировых рынков капитала, это тоже должен знать каждый. Порой кто-то думает, мол, цены на нефть выросли, Азербайджан стал богаче. Да, цены на нефть выросли, но наши резервы – в основном в займах, акциях. Пусть откроют и посмотрят, какое падение переживают мировые рынки капитала. Конечно, это временное явление. С такой ситуацией столкнулись все суверенные фонды. Я не хочу сейчас говорить о потерях других суверенных фондов, но здесь речь идет о потерях в десятки миллиардов — крупных суверенных фондов — в результате падения этого рынка капитала. Это оказывает негативное влияние и на нас. Однако благодаря принимаемым мерам, реформам мы делаем так, что никто этого не чувствует.

Поэтому реформы, проведенные в экономической сфере, позволили собрать за 6 месяцев в налоговой сфере сверх прогноза 2 миллиарда манатов. Почему? Потому, что есть прозрачность, точность, отчетность. Несколько лет назад деловым кругам было дано время для того, чтобы и они перешли на нормальные рельсы и отказались от теневой экономики. Тем, кто им покровительствовал, тоже, как говорится, был преподнесен урок. Поэтому только налоговые органы собрали за 6 месяцев дополнительно 2 миллиарда манатов, и мы используем их. До конца года остается еще около 6 месяцев. Вот основной фактор наших финансово-экономических возможностей.

Что касается экономического роста, то, конечно, каждый раз мы делим это на две части – экономический рост и рост ненефтяной экономики. По обоим направлениям есть хорошие результаты. Экономика выросла на 6,2 процента, ненефтяная экономика – 9,6 процента, общее промышленное производство в области промышленности –2,1 процента, в области ненефтяной промышленности – 11,5 процента. Это очень хорошие результаты, и мы видим их и в реальной жизни, потому что это позволяет нам повышать зарплаты, пенсии. Доходы населения увеличились примерно на 20 процентов. Правда, инфляция, как говорится, поглощает часть этого роста. Она составляет чуть более 12 процентов. Но это общая тенденция во всем мире. Даже в странах, где инфляция, возможно, составляла 0-0,5, 1 процент, сегодня она приближается к двузначной цифре. То есть, это общий тренд, а мы являемся частью мировой экономики.

Должен также сказать, что сегодня есть большие предположения относительно того, что мировая экономика

подвергнется спаду. То есть, влиятельные международные структуры, финансовые структуры говорят о рецессии уже как о неизбежном факте. Мы тоже должны быть готовы к этому. Экономическое развитие, решение социальных вопросов, армейское строительство в Азербайджане, восстановление Карабаха, гигантские инфраструктурные проекты, транспортные, энергетические проекты, стабильность, спокойствие – каждый, как говорится, принимает это как реальный факт, и это очень хорошо. Я очень рад, что каждый видит это именно так, так и должен принимать. Но что надо делать для обеспечения этого? Некоторые не видят или не хотят видеть этого. Мы живем за свой счет. Никто нам не помогает, никогда не помогал и не будет помогать. Поэтому мы сами строим свою жизнь. Мы не вмешиваемся ни в чьи дела, но в то же время не позволяем, чтобы кто-то вмешивался в наши дела. Еще раз говорю: экономическая независимость является краеугольным камнем политической независимости.

Значительно выросла и наша внешняя торговля – где-то более чем на 70 процентов. Наш экспорт увеличился более чем вдвое. Ненефтяной экспорт вырос более чем на 25 процентов. За 6 месяцев положительное сальдо внешнеторгового баланса составило 12,1 миллиарда долларов. Все эти цифры могут быть источником гордости для любой страны. 1 июля прошлого года наш внешний государственный долг составлял 16,6 процента валового внутреннего продукта. Это может считаться одним из лучших результатов в мировом масштабе, на самом деле так оно и есть.

Несколько лет назад я поставил задачу снизить наш внешний долг до 10 процентов валового внутреннего продукта. Согласно цифрам, представленным мне 1 июля нынешнего года, внешний долг составляет 10,7 процента валового внутреннего продукта. Почему? В первую очередь, мы не берем новые кредиты и возвращаем ранее взятые кредиты. Не могу сказать, что совсем не берем, но сейчас поступает продолжение ранее взятых кредитов. Но новые кредиты мы не берем, возвращаем. Во-вторых, выросла экономика, с ростом валового внутреннего продукта, естественно, снижается и соотношение долга. Посмотрите, сейчас в некоторых развитых странах внешний долг вдвое превышает валовой внутренний продукт. Страны, внешний долг которых составляет 70 процентов валового внутреннего продукта, могут чувствовать себя нормально. У нас же этот показатель – 10 процентов. Что это означает? Мы не позволяем накапливаться долгам, не хотим, чтобы грядущие поколения находились под грузом этого долга. Хотим еще больше снизить его и по одежке протягиваем ножки.

Всего этого добивается страна, только что преодолевшая пандемию. Хотя, к сожалению, есть новая информация, причем распространенная Всемирной организацией здравоохранения, о том, что в некоторых странах необходимо вновь перейти на масочный режим. Мы, конечно же, отслеживаем эти тенденции, в самый тяжелый период пандемии мы тоже пошли на ограничения, а после улучшения ситуации отменяли их. То есть, это – живой процесс. Наши сухопутные границы закрыты и должны быть закрытыми. Почему? Чтобы люди не болели. Потому что больше всего эта болезнь распространяется через сухопутные границы. Поэтому мы держим наши границы закрытыми и правильно делаем. Мы будем держать их закрытыми столько времени, сколько нужно — речь идет о сухопутных границах. Мы делаем это для охраны здоровья людей, для того, чтобы не терять их. Это — наша цель. В период COVID мы выделили миллиардные средства, не хочу это сейчас повторять.

Словом, работа, проделанная в эти шесть месяцев в экономической сфере, конечно, является результатом проведенных реформ, и эти результаты, цифры позволяют говорить о том, что все планы, намеченные до конца года, будут реализованы.

Хочу сказать несколько слов об энергетическом секторе, потому что это всегда было приоритетом для нас. Но сегодня наши энергетические возможности представляют большое значение и для многих стран. Мы и в этой сфере проводим свою работу планомерно. Конечно, на протяжении многих лет проводилась большая подготовительная работа с тем, чтобы в Азербайджане развивались возобновляемые виды энергии, в первую очередь, за счет иностранных инвесторов, и наконец мы смогли добиться этого. Иностранные инвесторы занимаются строительством в Азербайджане за счет собственных средств трех солнечных и ветряных электростанций мощностью 710 мегаватт. Две уже строятся, для строительства третьей станции — в Джебраильском районе — идет подготовительная работа. Наверное, в следующем году начнется строительство и этой станции. И это лишь начало. Согласно договоренностям, уже достигнутым нами с иностранными инвесторами, планируется строительство солнечных и ветряных электростанций дополнительной мощностью две тысячи мегаватт, а также еще две тысячи мегаватт. Вдобавок вновь оценивается производственная мощность гидроэлектростанций в Кяльбаджарском и Лачинском районах, потому что после войны мы подсчитали производственную мощность только разрушенных армянами гидроэлектростанций. Там функционировали 32 гидроэлектростанции, которые армяне варварски разрушили, уходя из Кяльбаджара и Лачина. Подсчитав это, мы озвучили определенную цифру.

Но сегодня проводится более глубокий анализ, потому что там можно построить более крупные гидроэлектростанции. Сейчас готовится анализ, наверное, в перспективе мы сможем получать там только с малых гидроэлектростанций более тысячи мегаватт. В течение полутора лет либо завершилось, либо до конца этого года завершится строительство 9 гидроэлектростанций. Это даст нам дополнительно 50 мегаватт. То есть, данная сфера была у нас приоритетной до Второй Карабахской войны. Но сегодня это выходит уже на новый уровень. Хочу еще раз сказать, что в производство возобновляемых видов энергии – кроме гидроэлектростанций – государство не вкладывает ни одного маната, вкладываются только иностранные инвестиции. Конечно, это позволит нам экспортировать электроэнергию в более крупном объеме. Сегодня мы экспортируем традиционным путем – по имеющимся высоковольтным линиям. Но в будущем мы можем организовать экспорт электричества по Зангезурскому коридору, и Европа представила новый проект. Есть также проект прокладки кабеля по дну Черного моря из Грузии до Румынии, мы проявляем интерес и к этому проекту. То есть в этой сфере есть очень большие перспективы. Одновременно это позволит нам экономить природный газ и экспортировать его, особенно если учесть, что потребность в нашем газе сегодня резко возросла. Причина этого известна, и мы, конечно, работаем в данном направлении. Газ, который будет добываться на перспективных месторождениях, мы предусмотрели как для обеспечения внутренних потребностей, так и для экспорта. Пока наша экспортная ресурсная база – месторождение «Шахдениз». Но в ближайшем будущем ожидается добыча газа на месторождениях «Абшерон», «Шафаг», «Асиман», «Умид-Бабек» и глубоководной части месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли». То есть, это очень большой ресурс, и по всем перечисленным мною проектам идут активные работы. Это не просто разведочные проекты, идет активная работа. 18 июля планируется подписание меморандума между Европейским Союзом и Азербайджаном в области энергетики. То есть это тоже наш вклад в энергетическую безопасность Европы и других стран.

Конечно, растут международный авторитет, возможности нашей страны, будут расти ее доходы, улучшаются условия для бизнеса. Энергетика, наряду с транспортом, и впредь будет для нас одним из основных секторов. Есть рост и в транспортной сфере. Объем транзитных грузов увеличился примерно на 30 процентов. Я говорю только о результатах 5 месяцев, 30-процентный рост – это очень высокий показатель. По некоторым направлениям, в частности, по транспортному коридору Север-Запад рост составляет 300 процентов. Наше географическое положение и созданная инфраструктура, конечно, позволяют нам стать очень важной транзитной страной. Перевозка транзитных грузов через Азербайджан и без того с каждым годом увеличивается, но в этом году мы видим более внушительный рост. Конечно, здесь необходимо учитывать и возможности Зангезурского коридора. Поэтому мы стремимся к скорейшему созданию Зангезурского коридора.

Правительству уже даны поручения, связанные с предстоящими работами в транспортном секторе. Еще раз хочу отметить, что наш судостроительный завод должен работать на полную мощность, производить столько судов, танкеров, паромов, сколько может. Необходимо вновь изучить возможности этого завода. Как мне сообщили, ежегодно можно производить 6 танкеров, паромов, сухогрузов. Надо посмотреть каковы потребности, насколько увеличится количество судов в прикаспийских странах. Мы должны обсудить эти вопросы с соседними странами. Возможно, мы придем к какой-то договоренности с соседними Каспийскими странами по видам производимых судов с тем, чтобы не производить одинаковые виды судов. Потому что увеличение объема перевозок через Каспий – уже реальность. В нынешних условиях мы готовы к этому. Но нам необходимо приступить ко второй фазе Международного морского торгового порта, расширить порт. Как мне сообщили недавно, мы уже не имеем возможности для перевалки грузов, проходящих через нашу территорию, потому что построили международный торговый порт в соответствии с тогдашними объемами грузов, завершили первую фазу. Теперь нужно как можно скорее перейти ко второй фазе. Правительству тоже дано поручение, мы сделаем все, что необходимо. Следует проделать также дноуглубительные работы, так как уровень воды в Каспии падает. Поэтому необходимо прорыть новые каналы для более быстрого передвижения судов. Так что планируются и дноуглубительные работы. Расширение порта, строительство новых судов, работа всех наших транспортных структур как единого механизма, потому что раньше этого не было, как говорится, каждый тянул одеяло на себя. Сегодня судоходство, порт, железная дорога должны работать как единый механизм, и я поручил это правительству. Проведены совещания под руководством премьер-министра. При формировании бюджета на следующий год мы, конечно, должны особенно держать в поле зрения данную сферу, потому что это повысит наши экономические возможности, в то же время возрастет транзитный потенциал, будут созданы рабочие места, и мы – страна, не имеющая выхода к открытым морям, станем серьезным транспортно-логистическим центром.

Конечно, хотел бы сказать несколько слов о работе, проводимой в Карабахе. Не хочу долго говорить, так как все налицо. Все работы идут по плану. Инфраструктурная работа – уже началось строительство жилых зданий, сдано в эксплуатацию село Агалы, утверждены генеральные планы пяти городов, определены места новых сел. Возможно, в этом году мы будем заниматься строительством, созданием новых сел. Также восстановление исторических памятников. То есть здесь все идет по плану. Как я уже отметил, этот регион станет образцовым не только для Азербайджана, но и для всего мира. Мы все делаем планомерно. Конечно, торопимся, но в то же время не допускаем поспешности. Должны быть проведены все тендерные процедуры, полностью должна быть обеспечена прозрачность, не должно быть никакого монополизма. Обеспечиваются и будут обеспечиваться открытые тендерные процедуры. Общественность регулярно должна и будет информироваться.

Конечно, среди дел, связанных с Карабахом и Восточным Зангезуром, важное место занимают и вопросы продовольственной безопасности. В нынешнем году с этой проблемой столкнулись не только мы, но и весь мир. Сегодня по информационным каналам и в печати распространяется обширная информация о нехватке зерна. К сожалению, мы тоже являемся страной, в значительной степени зависящей от импорта зерна. В настоящее время подготовлена программа по устранению этой зависимости. Нам необходимо, не теряя времени, как можно скорее увеличить производство зерна как на освобожденных землях, так и других местах нашей страны, и мы сделаем это. По предоставленным мне последним данным, в нынешнем году на никогда не использованных прежде почти 100 тысячах гектаров будет засеяно зерно, то есть, пшеница, ячмень, зерновые. Это усилит нашу продовольственную безопасность.

Словом, еще раз говорю, сегодня я осветил небольшую часть проделанной работы. Но и этого достаточно для того, чтобы каждый увидел, что мы проводим гигантскую работу и выполним все стоящие перед нами задачи.

Х Х Х

На совещании выступили министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр экономики Микаил Джаббаров.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подвел итоги совещания.

Источник