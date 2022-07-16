Может ли рекордная инфляция и дорогая нефть отразиться на уровне поддержки Украины Соединенными Штатами? Нефть превращается в противника Путина? Кому хуже от санкций?

Эти и другие вопросы мы обсуждаем с экономистами Стивом Ханке, Андерсом Аслундом, в прошлом советниками правительств нескольких стран, и Ричардом Эриксоном, специалистом по России из Восточно-Каролинского университета.

13 июля американские финансовые рынки отреагировали резким падением курсов акций на ошеломляющую новость: в июне инфляция поднялась в стране выше 9 процентов, впервые за 40 лет. В обнародованном днем позже экономическом прогнозе Евросоюза говорится, что среднегодовая инфляция в Европе может достичь почти 8 процентов. Причем, в отличие от американских официальных лиц, европейские представители назвали российское вторжение в Украину как ключевой фактор, угрожающий в данный момент европейской экономике. Российское нападение на Украину упоминается и американскими политиками как одна из причин инфляции. В июне президент США Джо Байден увязал российское нападение на Украину и западную реакцию на него с резким скачком стоимости бензина. По словам президента, это цена противостояния агрессии. Но немало экономистов говорят, что это натяжка. Главная причина инфляции заключается в другом:

– Инфляцию, на мой взгляд, можно объяснить лишь одной причиной – избыточным ростом денежной массы в результате действий Федеральной резервной системы, стимулировавшей экономический рост в США, – говорит Стив Ханке. – С февраля 2020 года денежная масса увеличилась на 41 процент в то время, как валовой национальный продукт в номинальном значении вырос лишь на 12 с половиной процента. Этот гигантский разрыв обещает сравнительно высокую инфляцию на уровне 6–7 процентов в течение ближайших двух лет. Мы с моим коллегой Джоном Гринвудом ровно год назад опубликовали статью в газете «Уолл-Стрит Джорнэл», в которой предсказали повышение инфляции до 9 процентов, используя знаменитую формулу так называемой количественной теории денег. Оппоненты этой точки зрения, настаивавшие на том, что инфляционные процессы временные, что они являются результатом разрыва производственных цепочек в результате пандемии коронавируса, не опираются на цифры или на количественную теорию денег в своих прогнозах. Классической иллюстрацией причин инфляции является опыт Японии. После объявления арабскими странами нефтяного эмбарго в 1973-м Центральный банк страны резко увеличил денежную массу под предлогом борьбы с экономическим спадом, за чем последовал скачок инфляции, который объясняли резким удорожанием нефти. В 1979 году с наступлением очередного нефтяного кризиса японский Центральный банк, учитывая урок нефтяного эмбарго, удержался от чрезмерного увеличения денежной массы, и в Японии, в отличие от Соединенных Штатов, не было инфляции. Цены на нефть резко поднялись, но за этим не последовало инфляции.

Резкий скачок цен нефти, по мнению Стива Ханке, можно было отчасти объяснить войной в Украине, но их падение в последние недели доказывает, что энергетические санкции против России не определяют мировые цены на нефть:

Россия получает больше доходов от экспорта энергоресурсов, чем раньше

– В общем, санкции против России и война в Украине были одним из важных факторов, спровоцировавших рывок цен на нефть, потому что они сотрясли мировые рынки энергоносителей, привели к разрыву экспортных цепочек, логистическим проблемам. Но несмотря на это, нефть за последний месяц подешевела на 20 процентов. Главная причина – ожидания рецессии в Соединенных Штатах и Еврозоне и, соответственно, падения спроса на нефть. Мало того, есть большие тревоги относительно экономического роста в Китае. Почему курс евро сравнялся с курсом доллара? Рыночные игроки прогнозируют серьезную рецессию в Европе. Курс китайских властей на тотальную борьбу с ковидом, на его полное уничтожение обернулся экономическим бедствием для страны. Экономика Китая, скорее всего, продолжит рост, но он будет минимальным, что для Китая означает фактическую рецессию. И цены нефти сейчас отражают именно эти прогнозы.

Тем не менее, по мнению профессора Ханке, высокая инфляция и дороговизна энергоносителей может в обозримом будущем отразиться на уровне поддержки Украины и желании наращивать санкционное давление на Кремль:

– Я достаточно внимательно изучал попытки использования экономических санкций в разных ситуациях и пришел к выводу, что нет свидетельств того, что санкции, грубо говоря, работают. С их помощью, например, никогда не удавалось остановить войну. Лишь в редких случаях применение санкций приводило к изменению поведения стран, ставших их объектом. В российском случае санкции, без сомнения, нанесли очень ощутимый экономический удар по России, но они наносят сильный удар и по Европе, где, например, Германия очень зависит от импорта российских энергоносителей, который европейские страны сокращают. Санкции, как я уже говорил, способствовали росту цен на нефть, и если исходить из того, что российский экспорт нефти и газа остается приблизительно на уровне прошлого года, то экспортная валютная выручка России в результате санкций даже возросла, несмотря на то, что Россия продает свою нефть Китаю, Индии и другим странам со значительной скидкой. Да, санкции разрушительны для российской экономики, но в данный момент, как ни парадоксально, Россия получает больше доходов от экспорта энергоресурсов, чем раньше. Судя по всему, Запад продолжит наращивать давление, используя санкции, но пока этот подход не дает ощутимых результатов и помогает Путину сплачивать россиян под лозунгом борьбы с внешним врагом. И я, честно говоря, не исключаю, что через какое-то время эта решимость западных столиц продолжать и усиливать нажим на Кремль выдохнется.

Прекративший работу бывший завод концерна Renault в Москве

Андерс Аслунд также считает, что монетарные ошибки западных центральных банков последних лет создали благодатную почву для инфляции.

– Я считаю, что повышение цен на сырье – это результат увеличения денежной массы, – говорит Андерс Аслунд. – Ситуация похоже на ту, что мы имели в 1973 году.

– 1973 год вызывает, конечно, неприятные ассоциации, за ним последовало по крайней мере десятилетие очень высокой инфляции, экономических потрясений. Стабильный экономический рост, как мы помним, возобновился лишь в 80-х годах. Какова, на ваш взгляд, вероятность рецессии в Соединенных Штатах?

– Я думаю, рецессия очень вероятна сейчас, потому что центральным банкам надо повысить процентные ставки достаточно быстро, чтобы остановить инфляцию, результатом такого подхода обычно бывает рецессия.

– Может ли эта новая ситуация отразиться на уровне помощи Украине? Не так давно президент Байден, по сути, сказал, что высокими ценами бензина американцы расплачиваются за американский ответ на российскую агрессию против Украины. Джо Байден явно надеется, что масштабная поддержка Украины поможет ему политически, тем не менее, в условиях высокой инфляции и тем более рецессии увеличивать помощь будет, по-видимому, сложно?

Уровень помощи Украине будет зависеть во многом от экономической ситуации

– В принципе, да. В последнее время в США очень мало обращали внимания на государственный бюджет и во время пандемии коронавируса повышали расходы. Теперь можно ожидать затягивания поясов. Уровень помощи Украине будет зависеть во многом от экономической ситуации. Мы можем видеть сейчас, что Европа не очень много дает Украине, но США все еще очень щедрые.

– А как вы объясняете столь резкое падение цен на нефть? Ведь совсем недавно казалось, что ограничение импорта российской нефти почти гарантирует Кремлю огромный приток нефтедолларов. Некоторые аналитики предсказывали скачок цен до 150 долларов за баррель, если не выше. Сейчас западнотехасская нефть упала до 92 долларов, и внезапно появляется поток негативных прогнозов. И будущее для Кремля выглядит уже не столь розовым. Стив Ханке считает, что главная причина – страхи по поводу рецессии. Согласны?

– Это правда. Но там есть и другие факторы, которые влияют, но о которых мы узнаем позже. Например, Саудовская Аравия и Объединенные Эмираты сейчас готовы больше произвести нефти, у них есть резервы. Из-за того, что в Китае сейчас закрыли производства из-за ковида, меньше спроса там. Очень важный вопрос, сможет ли Казахстан экспортировать свою нефть через Новороссийск – это полтора миллиона баррелей в день, полтора процента мирового производства.

– И все-таки можно сказать, что продолжающийся экспорт российской нефти, несмотря на попытки ограничить его, создает для Кремля и Владимира Путина подушку безопасности или ему все-таки угрожает некая опасность?

Продажа российской нефти сокращается приблизительно на 3 миллиона баррелей в день

– Сейчас Россия получит больше доходов из-за высокой цены на нефть, но продажа нефти сокращается приблизительно на 3 миллиона баррелей в день. Россия раньше экспортировала около 7,5 миллионов баррелей в день. Это значит, что 40 процентов российского экспорта исчезает. Ныне цены высокие и эта потеря не заметна, но это, вероятно, долго не продержится. Запад сокращает закупки, запад хочет уменьшить доходы России, для этого есть разные возможности. Запрет технологий, чтобы развивать производство нефти в России, – это важный фактор. В ответ Россия пытается насколько возможно саботировать западную экономику, понимая, что долго она не может продавать нефть и газ, вздувая цены энергоресурсов, чтобы заработать как можно больше сейчас.

– Вы говорите, что Кремль пытается получить как можно больше долларов в ожидании падения доходов от экспорта энергоресурсов в результате санкций, но возникает вопрос, насколько эти нефтедоллары ему реально помогают? Ведь закупить на них в западных странах он практически ничего не может из-за экспортных ограничений, уж точно не может получить вооружения или комплектующие детали для производства своего оружия.

– Это другая сторона. Россия не может сейчас импортировать, потому что введены более жесткие санкции. Согласно статистике, импорт из стран, которые ввели санкции, снизился на 60 процентов, из стран, которые не ввели санкции, как Китай, – на 40 процентов, в среднем на 50 процентов. Это значит, что Россия сейчас имеет большой профицит платежного баланса, тогда курс рубля повышается. Ничего хорошего в этом нет, это значит, что производить невыгодно в России. С другой стороны, свидетельство полной дезорганизации экономики. Как можно работать с экономикой, где 10 марта курс рубля был 136 рублей за один доллар, в последнее время от 55 до 60 рублей за доллар? Эту полную дезорганизацию экономики Кремль называет «стабилизацией». Стабилизация – это когда валютный курс стабильный, никогда не колеблется как сумасшедший.

Очередь в пункте обмена валют после начала российского вторжения в Украину. Калининград. 24 февраля 2020

– Андерс Аслунд, все-таки главный вопрос: остается ли у России потенциал для продолжения войны в Украине. Комментаторы говорят, что у Кремля почти не осталось точных вооружений, что в Украине уничтожен значительный процент российских современных танков. Как вы думаете, велик ли запас прочности России? Насколько в этом смысле эффективны санкции?

Россия убивает мирных жителей, украинцы бьют по военным целям

– Сколько Россия может произвести танков в год? Прежде считалось, что 250. Сейчас – ничего, из-за того что электроники нет. Тогда вопрос: сколько они могут модернизировать старых танков? Достаточно много. Насколько они будут эффективными? Не очень. У России есть тысячи старых танков, в основном Т-62 и Т-72, которые не очень эффективные, достаточно слабые, можно их немножко модернизировать, украинцы их в огромных количествах уничтожат. Дальше – ракеты. Россия имеет мало современных ракет. Похоже, что она использовала уже большую часть своего арсенала. На самом деле удивительно, что они не закончились раньше. Сила России заключается в том, что она имеет огромное число старой советской артиллерии, которая не очень эффективная, но разрушительная. Это значит, что они больше бомбят гражданских, чем военных целей. Украинцы сейчас имеют очень аккуратные американские ракеты, особенно HIMARS. Они уничтожают склады боеприпасов России. Это оказывается достаточно эффективно. Для сравнения: Россия убивает мирных жителей, украинцы бьют по военным целям. Главная цель санкций против России сейчас – это ослабить военную силу России, чтобы Путин не мог победить в войне. Это не краткосрочная цель – это среднесрочная цель.

– Среднесрочная цель – значит затяжное противостояние и некие жертвы со стороны европейских стран. Кремль, как известно, убеждает россиян, что Европа непомерно страдает от своих собственных санкций, от разрыва коммерческих связей с Россией. Если принимать эти заявления за чистую монету, то в Кремле верят, что эти жестокие санкции долго не продержатся. Кстати, Стив Ханке тоже говорит, что санкции, во всяком случае энергетические, бьют больнее по Европе, чем по России.

Приблизительно 30 процентов всех санкций достигают своей цели

– Во-первых, это неправда. Если мы смотрим на ВВП Европы – это приблизительно 20 триллионов долларов, Россия – это полтора триллиона долларов, сейчас, вероятно, только триллион долларов. Это значит, что Россия – маленькая часть общеевропейской экономики, которая не очень имеет значение для Европы, кроме нескольких видов сырья. Даже для Германии торговля с Россией – это приблизительно 2 процента общей торговли. Российская экономика маленькая, неважная, кроме газа и нефти, имеет очень мало значения для европейской экономики. Есть достаточно много замечаний по санкциям, мои бывшие коллеги по вашингтонскому институту Петерсона провели исследование. Приблизительно 30 процентов всех санкций достигают своей цели. Отличный пример здесь – это санкции против Южной Африки. Худшие санкции – это когда только одна страна их вводит, когда они слишком общие. Лучшие санкции – это когда достаточно точная цель, многие страны взаимодействуют. Сейчас в санкциях против России принимают участие удивительно много стран, которые представляют больше половины мировой экономики, – это имеет огромное значение.

– Но торговля с Россией это одно, а давняя ставка на российские энергоресурсы – другое. Официальные лица Евросоюза признают, что за снижение и отказ от импорта российских энергоресурсов Европа расплачивается повышением цен на газ, электричество, сейчас даже предсказывают, что последствия российского вторжения в Украину могут негативно отразиться на уровне экономического роста в Европе,

– В Германии была очень плохая энергетическая политика в основном из-за того, что Герхард Шредер по-настоящему предатель, который работал в Германии за Путина после того, что он ушел с поста канцлера. Италия – это следующая страна, которая очень зависит от энергии России из-за того, что Берлускони явно был бизнес-партнером Путина. В основном мы здесь видим результаты коррупции, если не с точки зрения закона, то с моральной точки зрения. Но есть примеры, Франции, ядерная энергия которой прекрасно работает, похожая ситуация в Бельгии и Швеции, которая никогда не импортировала газ из России по причине национальной безопасности. Германия и Италия не думали об этом. Другое дело страны Восточной Европы, которые не имели возможности выбирать. Но мы видим: балтийские страны, Польша давно решили избавиться от российской энергетической опасности, они сейчас в хорошей форме. Венгрия – это другое дело, там мы имеем коррупционное влияние России на экономику страны. Но, скажем, Испания, Португалия, Англия очень неплохо выглядят.

Норвежский танкер-газовоз Arctic Princess в порту Клайпеды

Доходы от нефти все-таки ощутимо помогают Кремлю вести войну в Украине и дают надежду, скорее всего иллюзорную, кремлевскому руководству, что ему удастся дождаться момента, когда поддержка Киева Западом ослабнет, считает Ричард Эриксон:

– Я думаю, что выживание Путина зависит от других факторов, от внутрироссийских в большей степени, чем состояние бюджета Российской Федерации, – говорит Ричард Эриксон. – Я думаю, что эти деньги поддерживают войну, потому что можно нанять добровольцев, чтобы воевать там, они получают деньги на уровне американских солдат, а не на уровне российских. Покупать многие можно в Китае, Иране, например, беспилотники. Доллары нужны для войны больше, они не помогают российской экономике в длительной перспективе. В краткосрочном времени они помогают выживать, пока Запад враждебно относится к России в глазах Путина. Он думает, что Запад скоро перестанет быть готовым приносить жертвы ради помощи Украине. Действительно, Соединенные Штаты долго размышляют о поставках вооружений, обдумывая, можно ли дать такие дальнобойные снаряды, артиллерию и так далее. Вроде бы боятся обидеть Путина слишком резкими действиями.

– Вряд ли это можно назвать боязнью, это опасения по поводу распространения войны на территорию России, чего явно в Вашингтоне не хотят. Но при этом общий уровень поддержки и финансами, и оружием – превысил пятьдесят миллиардов долларов. Гигантские деньги.

Я подозреваю, что Запад не очень долго будет поддерживать Украину на нынешнем уровне

– Они действительно дают доллары, публично объявляют об этом, но очень медленно приходит на самом деле оружие, оборудование. Например, насколько я понимаю, всего 8 систем HIMARS – это очень мало. Боеприпасы в Украине расходуют в несколько раз быстрее, чем поставляют, даже самые обыкновенные. Российская армия имеет запасы Советского Союза, это не самое современное, тем не менее, очень опасное и эффективное в той войне, которая теперь происходит, то есть на земле артиллерия, играющая главную роль. Я подозреваю, что Запад не очень долго будет поддерживать Украину на нынешнем уровне.

– В том, что касается Соединенных Штатов, никаких признаков возможного сокращения такой поддержки, насколько я понимаю, нет. При этом санкции против России постоянно расширяются. Их эффективность подвергается сомнению, поскольку поведения Путина они не изменили и сокрушающего удара по российской экономике они не произвели. Вы верите в силу санкций?

отрезанная от современных технологий Россия попросту не сможет развиваться

– Санкции – такой инструмент, который имеет эффект в средней и дальней перспективе. Они ослабляют экономику в России, но медленно. Через год-два, скажем, это будет иметь очень заметные последствия для российской экономики, а в течение 6–12 месяцев не будет заметно, можно замещать почти все, что нужно. Но в будущем, будучи объектом санкций, отрезанная от современных технологий Россия попросту не сможет развиваться. Я думаю, что главную роль в переменах сыграет российская элита. Если она решит, что Путин на самом деле уничтожает, хотя бы не очень быстро, Россию и их будущее, тогда, возможно, эти люди примут какие-то действия, которые то ли удалят Путина от реальной власти, оставив его формальным лидером, либо уберут его. Я думаю, что невозможно убедить его изменить свою политику, свою линию и просто прекратить войну. Обстоятельства на самом деле меняются для России и не в лучшую сторону. Так что через некоторое время, год или больше, положение станет нетерпимым, и тогда что-то произойдет.