Хотя 2021 год стал периодом экономического восстановления, это восстановление не было полным. К сожалению, экономические перспективы на 2022 год сейчас выглядят хуже прогноза МВФ в октябре прошлого года: главными причинами этого, по мнению аналитиков, является штамм коронавируса «Омикрон», дефицит предложения и неожиданно высокая инфляция. Ухудшение прогнозов особенно резкое для США и Китая. Неопределенность велика, пишет Financial Times.

Год назад МВФ прогнозировал глобальный экономический рост в 2021 году на уровне 5,5%, а рост экономики стран с высоким уровнем дохода – 4,3%. По оценкам, глобальный рост в прошлом году составил 5,9 процента, а развитие в странах с высоким уровнем дохода – 5,0 процента.

Улучшение в развивающихся странах было более низким. В целом, отмечает МВФ, то, улучшились ли показатели в 2021 году по сравнению с прогнозируемыми в конце 2020 года, зависело от уровня вакцинации: прививки сейчас – это такая же экономическая политика, как и политика здравоохранения.

Ухудшение прогноза на 2022 год с октября прошлого года не является драматичным: ожидается, что мировая экономика

по-прежнему будет расти с тенденцией на уровне 4,4 процента, при этом государства с высоким уровнем дохода будут наблюдать рост экономики на 3,9 процента, а развивающиеся страны – 4,8 процента.

Ожидается снижение на 0,5, 0,6 и 0,3 процентного пункта соответственно. Особенно резкое снижение может ожидать США, прогноз роста на 2022 год ухудшился на 1,2 процентного пункта до 4 процентов, и Китай, прогноз роста которого снижен на 0,8 процентного пункта до 4,8 процента.

Основными факторами ухудшения прогнозов для США является снятие фискального пакета Build Back Better с базового уровня, более резкий, чем ожидалось, отзыв денежных стимулов и дефицит предложения. В Китае это срыв, вызванный политикой «полной ликвидации коронавируса» и кризисом в секторе недвижимости.

Гораздо важнее таких прогнозов предположения, на которые они опираются. МВФ считает, что пандемия будет под контролем по всему миру до конца 2022 года. Это означает, что вакцинация достигнет высокого уровня в большинстве стран и прививки останутся эффективными.

МВФ все еще прогнозирует, что инфляция будет временной, хотя она может ухудшиться и продолжаться дольше, чем ожидалось ранее. Прогноз состоит в том, что инфляция в странах с высоким уровнем дохода будет составлять в среднем 3,9 процента в 2022 году, прежде чем пойдет на спад в 2023 году. МВФ также предполагает, что Китаю удастся успешно стабилизировать свою экономику.

Риски, как отмечают в МВФ, идут с обратной стороны. Один из них состоит в том, что коронавирус не взят под контроль. Самая актуальная задача — сделать вакцинацию более активной, что стало вызовом для ученых, бизнеса и систем здравоохранения. Важно также получить и сохранить доверие общества.

Другой риск состоит в том, что инфляцию не удастся взять под контроль быстро и легко. Действительно можно указать на конкретные проблемы, в частности рост цен на энергоносители, как непосредственную причину инфляции. В 2021 году, утверждает МВФ, дефицит предложения снизил мировое производство на 0,5 процентных пункта и повысил инфляцию на один процентный пункт. Но это была не единственная проблема.

Можно предположить, что дефицит предложения снизится, поскольку высокие цены сами по себе являются стимулом для роста предложения. В случае энергоносителей цены могут оставаться высокими, но со временем стабилизироваться или даже начать падать.

Однако, поскольку денежно-кредитная политика

и финансовые условия являются исторически мягкими, для стабилизации спроса все еще может потребоваться значительное усиление экономической политики. МВФ предполагает, что покупка активов Федеральной резервной системы США закончится в марте и будет «трехкратное повышение ставки как в 2022, так и в 2023». Таких шагов может быть недостаточно, хотя это также может быть и преувеличением. Исторически дезинфляция часто приводила к спадам. Если рост инфляции будет как большим, так и длительным, новая экономическая доктрина будет вызывать головные боли.

Как сказано в обновлении Отчета о глобальной финансовой устойчивости, финансовые рынки демонстрируют «расширенные оценки».

Финансовые риски особенно важны для развивающихся стран. Вопрос в том, насколько хорошо страны смогут справиться с экономическими трудностями.

Кроме того, существуют очевидные геополитические риски и проблема изменения климата. Речь идет также и об обострении кризиса в отношениях между Россией и Украиной. Особенно важным является то, как управлять миром, в котором большинство стран решили учиться жить с коронавирусом, а Китай настроен полностью ликвидировать ковид. Это говорит о постоянном закрытии границ и блокировании передвижения людей.

Можно ожидать продолжения экономического восстановления, хотя оно будет более медленным, чем прогнозировалось еще несколько месяцев назад. Но нельзя забывать о рисках. Более того, «нормальная жизнь», к которой человечество так хочет вернуться, уже не будет такой, как раньше. Мир изменился, резюмирует издание.

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Уже второй год пандемия коронавируса меняет мир. Конечно, она не изменила все, но ускорила многие экономические тенденции, от сокращения населения до цифровой революции. Financial Times называет тенденции, которые могут определять экономику в 2022 году.