Заявки для участия в конкурсе принимаются от инновационных финтех-стартапов из Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки
Глобальная открытая инновационная программа The Visa Everywhere Initiative (VEI) приглашает платежные и финтех- стартапы представить свои инновационные продукты и решения. Финалисты смогут лично познакомиться с ключевыми фигурами финансовой сферы, торговцами, представителями венчурных фондов и государственного сектора.
Участники VEI получат доступ к сети Visa и посоревнуются за общий призовой фонд в сумме 35 000 тыс. долл. США для финала региона CEMEA и 125 000 тыс. долл. США для мирового финала. Победители конкурса получат не только денежные призы, но также и возможность стать партнерами всемирно известного бренда Visa.
В этом году программа расширилась и теперь включает в себя стартапы на базе криптовалют и Visa Direct – платежного решения, позволяющего компаниям инновационными способами переводить деньги в миллиарды конечных точек по всему миру. Финалисты со всего мира, уже сегодня влияющие на развитие экономик, встретятся в финале VEI в Катаре в ноябре 2022 года.
«Финтех-компании и новаторы в области платежей улучшают способы, которыми потребители и компании производят платежи, стремясь упростить доступ большего числа людей к деньгам, которые им нужны в данный момент, и пандемия показала, что сейчас это важно, как никогда. Каждый раз, представляя эту программу в новом регионе, мы стремимся привлечь талантливых предпринимателей, которые отличаются превосходными инновационными идеями в области платежей и коммерции и представляют лучшие решения для решения платежных задач завтрашнего дня», — отметила региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане Кристина Дорош.
Прошлые конкурсы VEI дали возможность ускорить свой рост самым перспективным новаторам в сфере платежей. Например MayaSoft, стартап из Узбекистана, один из победителей в регионе CEMEA, в партнерстве с Visa представил первое решение для бесконтактных платежей в Узбекистане на базе технологии Visa Tap to Phone, а компания PAYZE из Грузии получила награду за представление лучших инновационных платежных и коммерческих решений, отвечающих вызовам будущего.
Сеть VEI включает 8 500 стартапов со всего мира и каждый год продолжает расти. С момента запуска в 2015 году программа помогла стартапам из более 100 стран привлечь свыше $2,5 млрд, решив одну из самых серьезных проблем, с которыми сталкиваются начинающие предприниматели. Каждый год сфера деятельности VEI расширяется, чтобы взаимодействовать с перспективными стартапами и решать уникальные проблемы в мире платежей.
В 2022 году программа VEI будет фокусироваться на CEMEA, регионе с огромными возможностями для финтехов, разрабатывающих инновационные продукты и решения, направленные на поддержку общества. В этом году конкурс VEI включает два новых этапа в Египте и Саудовской Аравии, а также глобальный финал в ноябре в Катаре.
VEI ждёт инновационные и амбициозные компании, которые стремятся облегчить денежные транзакции и решить актуальные платежные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия всех размеров и секторов, в том числе:
Активаторы цифровых услуг и цифровые эмитенты
- Блокчейн и криптовалюты
- Краудфандинг
- Банк как услуга (BaaS)
- БИН-cпонсоры
- Эмитенты/процессинговые центры
- Программные менеджеры
Цифровая эмиссия
- Блокчейн и криптовалюты
- Альтернативное кредитование
- Персональный финансовый менеджмент
- Денежные переводы и ремитирование
- Цифровой банкинг (необанки)
- Цифровые кошельки, P2P и переводы
- Выплаты сотрудникам
- Кредиторская задолженность
- Корпоративные карты (управление расходами)
Дополнительные услуги для продавцов и/или потребителей в сфере финансов
- Данные и аналитика
- ID, аутентификация и безопасность
- InsurTech (страховые технологии)
- Программы лояльности
- Торговые услуги и инструменты
- Инфраструктура процессинга и оплаты
- Розничная торговля
- Другие
Малый и средний бизнес:
- Движение денежных средств (выплаты, переводы по внутреннему счету, P2P оплаты услуг поставщиков, платежи)
- Прием платежей (электронная коммерция, прием платежей с помощью мобильных технологий)
- Управление рисками (возвратные платежи и т. д.)
- Управление брендом (создание сообщества и т. д.)
- Другие
При этом, необходимо отметить, что Visa не приобретает никаких акций или части уставного фонда у участников VEI в рамках конкурса. Более подробная информация о программе Visa Everywhere Initiative 2022 и детали доступны здесь.