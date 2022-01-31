Социалист осудил нападки действующей власти на Церковь, назвав их мелочными, и подчеркнул, что Церковь была и должна оставаться вне политики.

«К сожалению, в последнее время вы стали свидетелями нападения на Церковь, когда не каждый, а те, кто претендует быть видными фигурами в действующей власти, позволили себе вовлечь Церковь в эти политические игры. Мы считали и продолжаем считать, что Церковь была и должна оставаться вне политики. Тем, кто пытается вовлечь Церковь в политику, предлагаем поразмыслить и подумать над тем, что они делают, ведь большинство граждан страны называют себя православными христианами, а мелкие нападки на Церковь совершенно недопустимы. Мы защитим Церковь», — сказал Новак.

На прошлой неделе депутат ПДС Оазу Нантой обратился в Митрополию Молдовы с требованием прокомментировать ситуацию на Украине.

В своем ответе Молдавская Православная Церковь отметила, что «недавние заявления некоторых лиц, использование тривиальных, нецензурных и неуместных выражений, сарказм и пренебрежительный тон этих обращений разочаровывают и огорчают. Они не только наносят ущерб достоинству людей, но подрывают чувства тысяч и тысяч людей, которые находят или признают в них своих духовных вождей».