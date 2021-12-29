Официальный курс доллара на среду, 29 декабря, установлен Нацбанком на уровне 27,22 грн/$, что на 1 копейку ниже показателей вторника.

Евро подорожал на 3 копейки, до 30,84 грн/€.

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Курс на межбанке

Торги на межбанке в среду стартовали со снижения котировок с уровней 27,2-27,22 грн/$, зафиксированных во время завершения сессии во вторник, до 27,17-27,19 грн/$, то есть на 3 копейки. Однако к 11:00 произошло повышение до 27,18-27,2 грн/$.

Как прогнозирует UBR.ua директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, сегодня на рынке немного сократится предложение инвалюты. Это произойдет на фоне значительных траншей НДС-возмещения для экспортеров. Соответственно, казначей ожидает от торгов постепенного роста котировок, но без значительных колебаний курса.

По ее оценкам, торги среды пройдут в рамках 27,14-27,34 грн/$.

В то же время другие эксперты допускают частую смену курсового тренда из-за приближающегося Нового года – основные сделки представители бизнеса могут захотеть закрыть сегодня. Из-за этого на рынке возможна активизация спекулянтов, а также более активное участие Нацбанка.

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Напомним, первые межбанковские торги последней недели года, во вторник 28 декабря, стартовали котировками в рамках 27,23-27,27 грн/$.

Как рассказала UBR.ua Анна Золотько, в начале сессии на рынке наблюдался небольшой дисбаланс – незначительно преобладающий спрос в течение первого часа торгов поднял котировки со стартового уровня 27,23 грн/$ до 27,24-27,26 грн/$.

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Однако ближе к 11 часам объем предложения вырос, что вызвало довольно динамичное укрепление гривны.

«Еще до обеда котировки опустились в коридор 27,16-27,17 грн/$, чем мотивировали Нацбанк выйти на торги. Регулятор выставил крупный ордер на покупку избыточного предложения доллара по 27,16 грн/$. Следует отметить, что рынок лишь единожды «коснулся» этой отметки и ближе к обеду котировки возобновили свой рост», – рассказывает о ходе торгов Золотько.

Вторая волна роста была спровоцирована дефицитом предложения валюты – в этот период максимальный уровень котировок был 27,23-27,25 грн/$.

При этом к завершению торгов, когда их активность снизилась, котировки опустились до 27,2-27,22 грн/$.

Казначей указывает, что источником дополнительного предложения валюты в первой половине вторника выступал бизнес, который сейчас активно закрывает контракты, а также готовится к пиковым выплатам зарплат и уплате налогов.

Кроме того, по словам Золотько, валюту продавали и банки, сегодня весьма активно участвовавшие в ОВГЗ-аукционе, который станет последним в этом году.

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В общей сложности Минфин в его ходе привлек 15 млрд грн. Из них 10 млрд грн пришлись на самые короткие бумаги со сроком обращения в 2 и 6 месяцев. Основными покупателями этих выпусков традиционно являются украинские банки, заметила Золотько.

Курс в обменниках

Утром 29 декабря котировки доллара на наличном рынке относительно показателей вчерашнего вечера не изменились в покупке, но в продаже снизились на 2 копейки. Показатели евро также не поменялись в покупке, а в продаже европейская валюта подешевела на копейку.

В банках и обменниках котировки доллара составляют 27,1-27,3 грн/$. Евро – 30,52-30,9 грн/€.

Курс на черном рынке

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