В МИД России был вызван посол Великого Герцогства Люксембург Жорж Фабер, сообщило сегодня, 19 апреля, внешнеполитическое ведомство.

«С российской стороны ему был заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением люксембургских властей об объявлении сотрудника посольства России в Люксембурге persona non grata. Указано, что данный немотивированный и недружественный шаг негативно отразится на российско-люксембургских отношениях. Подчеркнуто, что российская сторона оставляет за собой право на ответные меры», — указали в МИД РФ.