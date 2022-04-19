Международный валютный фонд прогнозирует, что спад украинской экономики в 2022 году составит около 35%, сообщается во Всемирном экономическом обзоре.
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«И даже если война скоро закончится, гибель людей,
уничтожение физического капитала и бегство граждан будут серьезно
препятствовать экономической деятельности на многие годы вперед», — утверждает
МВФ.
При этом в документе отмечено, что для Украины все прогнозы
на 2022–2027 года имеют высокую степень неопределенности, а реальный ВВП спрогнозирован
только до 2022 года.
Категория
Экономика
Дефицит госбюджета в 2022 году может составить более 25% ВВП – Dragon Capital
В МВФ подчеркивают, что, согласно исследованиям, через
десять лет после начала конфликта ВВП на душу населения все равно остается
примерно на 28% ниже довоенного. Это происходит во многом из-за падения личного
потребления почти на 25%.
Из-за агрессии России МВФ понизил прогноз роста ВВП в мире в
2022 году с 4,2% до 3,6%, а в 2023 году – с 3,8% до 3,6%. Увеличены и ожидания
инфляции: в развитых странах в – с 3,9% до 5,7%, в развивающихся – с 5,9% до
8,7%.
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Напомним, по прогнозу Всемирного банка, из-за военной
агрессии России внутренний валовой продукт Украины сократится более чем на 45%.
Но есть мнение, что, несмотря
на войну и остановку многих предприятий, украинская экономика пока справляется
с возникшими потребностями.