Международный валютный фонд прогнозирует, что спад украинской экономики в 2022 году составит около 35%, сообщается во Всемирном экономическом обзоре.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.

Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.

Поддержать delo.ua

«И даже если война скоро закончится, гибель людей,

уничтожение физического капитала и бегство граждан будут серьезно

препятствовать экономической деятельности на многие годы вперед», — утверждает

МВФ.

При этом в документе отмечено, что для Украины все прогнозы

на 2022–2027 года имеют высокую степень неопределенности, а реальный ВВП спрогнозирован

только до 2022 года.



Категория Экономика Дефицит госбюджета в 2022 году может составить более 25% ВВП – Dragon Capital

В МВФ подчеркивают, что, согласно исследованиям, через

десять лет после начала конфликта ВВП на душу населения все равно остается

примерно на 28% ниже довоенного. Это происходит во многом из-за падения личного

потребления почти на 25%.

Из-за агрессии России МВФ понизил прогноз роста ВВП в мире в

2022 году с 4,2% до 3,6%, а в 2023 году – с 3,8% до 3,6%. Увеличены и ожидания

инфляции: в развитых странах в – с 3,9% до 5,7%, в развивающихся – с 5,9% до

8,7%.

Подписывайтесь на наш YouTube канал

Напомним, по прогнозу Всемирного банка, из-за военной

агрессии России внутренний валовой продукт Украины сократится более чем на 45%.

Но есть мнение, что, несмотря

на войну и остановку многих предприятий, украинская экономика пока справляется

с возникшими потребностями.