TEN девелопмент отложил начало строительства оптово-распределительного центра «Урал» на Кольцовском тракте. Информацию об этом 66.RU подтвердил директор TEN девелопмент Юрий Романович.

— Мы завершили этап проектирования. Проект готов к старту строительства, в апреле-мае должны были выходить на площадку. Но остановились.

UPD: В процессе подготовки материала премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что планируется развивать систему оптовых продовольственных рынков, чтобы помочь сельхозпроизводителям продавать продукцию в крупных городах. В связи с этим публикуем обновленный комментарий Юрия Романовича:

— Мы завершили этап проектирования. Проект готов к старту строительства, в апреле-мае должны были выходить на площадку. В марте 2022 года остановились, поскольку агрессивная политика государств-непартнеров привела к существенному росту ключевой ставки. Буквально на днях правительство РФ заявило о приоритетах продовольственной безопасности государства и о мерах поддержки отрасли, банки оперативно реагируют на информационную повестку, также помогает снижение ключевой ставки. Благодаря своевременной поддержке государства начать строительство агрокластера мы сможем в июле текущего года.

Решение о строительстве ОРЦ «Урал» принималось еще в 2015 году и стало результатом межправительственного соглашения между Свердловской областью и Азербайджанской Республикой. Предполагалось, что рядом с развязкой ЕКАД и Кольцовского тракта помимо огромного складского комплекса разместится сельскохозяйственный рынок площадью 3 тыс. кв. метров для розничных покупателей и зона фуд-корта.

Площадь участка под ОРЦ «Урал» составляет 36 гектаров, общая площадь складов — 42 тыс. кв. метров.

Компания планировала начать реализацию проекта в 2017 году, но сроки периодически сдвигались. Наконец в первом квартале 2022 года была разработана новая версия проектной документации с эскизным проектом. Как уточнил Романович, проект ОРЦ не претерпел принципиальных измнений с 2017 года.

Одновременно 66.RU стало известно, что компания «ГлавРынок», связанная с семьей бизнесмена Михаила Абсалямова, отказалась от строительства гигантского агрономического кластера, аналога московского продовольственного центра FoodCity. Он должен был разместиться через дорогу от ОРЦ «Урал». Предполагалось, что на эту оптово-розничную базу будут поступать крупные партии овощей и фруктов, а затем распределяться по магазинам Екатеринбурга и Свердловской области.

Информированный источник сообщил 66.RU, что инвестор изменил планы и сейчас продает землю. Дело в том, что при подготовке проекта компания столкнулась с рядом бюрократических преград.

Во-первых, инвестор судился с администрацией Екатеринбурга, которая в новом генеральном плане (ныне — отмененном) проложила через зону застройки агрокластера полуторакилометровую эстакаду к Деревне Универсиады.

Во-вторых, мэрия не согласовывала внешний вид оптово-распределительного центра, ссылаясь на то, что он не соответствует сложившемуся облику территории. Все эти препоны и отсутствие поддержки со стороны областного правительства дали бизнесменам понимание, что их проект властям не нужен, резюмировал собеседник 66.RU.

Под агрокластер «ГлавРынка» был зарезервирован участок площадью 28 га.