По данным аналитиков, в последний раз подобное обнищание граждан России наблюдалось после аннексии Крыма в 2015 году. Почти 4 млн жителей РФ лишились работы, потери доходов исчисляются десятками миллионов долларов.

Из-за масштабного военного вторжения РФ в Украину российская экономика понесла существенный ущерб, почти 4 млн жителей лишились работы, потери доходов исчисляются десятками миллионов долларов, при этом власти сокращают расходы на здравоохранение, сообщается в отчете аналитической группы Киевской школы экономики.

Российское руководство пытается скрыть масштабы катастрофы от собственного населения, и от остального мира. Банковские и финансовые отчеты находятся под грифом гостайны. Вместе с тем официальная Москва заявляет, что западные санкции не возымели существенного воздействия.





Российский резерв в иностранной валюте сокращается.

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Киевские аналитики делают вывод о том, что меры, предпринятые РФ в срочном порядке, лишь «замазали трещины» и сгладили воздействие санкций в краткосрочной перспективе. В дальнейшем Россию ожидает десятилетие бед, прежде чем экономика страны сможет вернуться к довоенному уровню.





Объемы импорта сжиженного американского газа в Европу уже превысили объемы поставок газа из РФ.

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Аналитики из KSE на основе данных МВФ, Мирового банка, Международного энергетического агентства и российского Центробанка рисуют мрачный образ России будущего.

Схожий прогноз дается и в отчете Йельского университета за прошлый месяц, в котором говорится о том, что РФ проигрывает экономическую войну со странами Запада.





Российский импорт резко упал.

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Западные санкции после вторжения российских войск в Украину в конце февраля отправили экономику РФ в крутое пике, а в конце прошлого месяца рейтинговое агентство Moody’s подтвердило дефолт России по внешнему долгу, что произошло впервые за более чем 100 лет.

В отчете KSE, со ссылкой на МВФ, отмечается, что с начала года работу в России потеряет 3,8 млн граждан, что подтверждается и некоторыми российскими данными.





В пяти индустриях российской экономики прогнозируется сокращение рабочих мест.

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В отчете киевских аналитиков выделены 5 индустрий, в которых прогнозируется сокращение рабочих мест: транспортная и логистическия, автомобильная, оптовые продажи и электронная коммерция, индустрия лесозаготовки и продажи древесины.

Отмечается и падение уровня зарплат россиян, в последний раз такое обнищание граждан РФ наблюдалось в 2015 году после аннексии Крыма и введения предыдущих западных санкций.

Один из самых наглядных примеров — «утечка мозгов» в IT-секторе российской экономики, где не хватает порядка 170 тыс. специалистов.

Вместе с тем санкции Запада сказались очень незначительно на добыче нефти в России. За счет смены маршрутов экспорта российской нефти из Европы в Индию, Китай и Турцию удалось сократить финансовые потери Кремля.

Ранее Фокус сообщал, что Эстония перестанет пускать россиян, отменив шенгенские визы для РФ. Ограничения начнут действовать уже через неделю.