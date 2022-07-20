Нацбанку в ближайшее время придется менять свою курсовую политику. Что может предпринять регулятор и как это отразится на курсе, объяснил старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

Западные кредиторы Украины согласны отсрочить выплаты по долгу

Группа кредиторов Украины из стран G7 и членов Парижского клуба кредиторов объявила о своем намерении отсрочить выплату основной суммы долга и процентов до конца 2023 с возможностью продления отсрочки на год (до 2024).

Украинцы задекларировали активы на 4 миллиарда в рамках «налоговой амнистии»

С начала кампании одноразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц задекларировано 4 млрд грн. Сумма задекларированного к уплате сбора составила 241,7 млн грн.

Инфляция в Британии обновила максимум за последние 40 лет

Потребительские цены в Великобритании в июне 2022 года подскочили на 9,4% в годовом выражении против майского показателя в 9,1%.

Валюта под подушкой снова переиграла депозит

О повышении банками депозитных ставок до 15% и 18% годовых, а также о покупках доллара: после повышения учетной ставки НБУ экспертам все чаще задают вопрос «что выгоднее?». Своим личным опытом поделилась финансовый журналист Елена Лысенко.

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