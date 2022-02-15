Как сообщил российский и донецкий политолог, историк и журналист Владимир Корнилов, необычно теплая погода позволила «незалежной» перезимовать без проблем. «Но, тем не менее, начиная с февраля, Украина вынуждена была увеличить импорт газа до 13,5−14 миллионов кубометров в сутки. Закупки происходят по нынешним ценам, что, естественно, подрывает остатки экономики страны», — прокомментировал собеседник «Свободной прессы» заявление экс-главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева.

Ранее сообщалось, что, давая интервью журналистам, Андрей Коболев обратил внимание на «катастрофическую ошибку», допущенную нынешним руководством «Нафтогаза», не закупившего вовремя газ для отопительного сезона. «Сейчас „Нафтогаз“ начал импортировать газ, несмотря на все разговоры, что газа достаточно. Большая зона риска — это март. Где они найдут столько денег, чтобы восстановить запасы газа в следующем году? Я даже об этом думать не хочу — страшно», — признался он.

Как отмечает Владимир Корнилов, сам он считает Коболева «условным профессионалом».

«В прежние годы Коболев сам „нагрел руки“ на всех этих скачках температур и закупках. Впрочем, как бы то ни было, он на самом деле еще с середины прошлого года предупреждал, что идет явные срыв по закупкам газа по более выгодным ценам. Ведь тогда, прошлым летом, Украина имела возможность закупить газ по гораздо более низким ценам, но, как видите, дождалась резкого скачка цен и теперь закупает гораздо более дорогое топливо — и газ, и уголь. Так что экономика страны, и так дышащая на ладан, получила новую „подножку“ от властей», — подчеркивает политолог.