Свой отпечаток нанесли американские санкции против производителей тяжелой нефти из Венесуэлы и Ирана. Однако заправлять грузовики соляркой — нужно, поэтому объем поставок дизтоплива из России на территорию США побил трехлетний рекорд! И американцы продолжают наращивают ввоз российского горючего. Более того, заокеанские власти признают, что без сырья из РФ штатовская (а с ней — и мировая) экономика просто рухнет…

В Европе — тоже дефицит дизтоплива. В хранилищах, предназначенных для переработки и хранения, сейчас самый низкий уровень солярки за последние полтора десятилетия. Такая же ситуация наблюдается и в Азии.

Есть мнение, что Россия должна как можно скорее ограничить поставки за рубеж дефицитного сырья. Ведь если наращивать отгрузку горючего, на внутреннем рынке возникнет дефицит, а следаом поползут вверх цены на заправках.

Добавим, что за последние месяцы ценники на АЗС уже успели сильно измениться. Сейчас литр ДТ стоит 53 рубля 88 копеек, а в ноябре заправиться дизелем можно было по 51 рублю… И аналитики уверены, что «соляра» продолжит дорожать.

Кстати, по информации Росстата, розничные цены на бензин на российских автозаправочных станциях тоже подскочили. Причем сразу в тридцати регионах. Похоже, автомобиль действительно становится для нас роскошью, а не средством передвижения.





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