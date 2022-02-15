Курс доллара прибавил еще 50 копеек, евро тоже растет в цене.

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 15 февраля 2022 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 15.02.2022: Доллар продолжает дорожать

100 долларов США – 2853 грн. (28.53 за доллар, +50 коп.)

100 евро – 3232 грн. (3232 за евро, +35 коп.)

100 российских рублей – 37,3 грн. (3,73 за 10 рублей, +1 коп.)

100 польских злотых – 7,12 грн. (7,12 за злотый, +5 коп.)

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Курс валют на межбанке 15 февраля 2022 года

На межбанковском рынке на 15.02.2022 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) — 28.49/28.51

евро (покупка / продажа) — 32.25/32.27

рубль (покупка / продажа) — 0.3719/0.3725

Курс валют на черном рынке 15 февраля 2022 года

На черном рынке на 15.02.2022 установлен следующий курс:

Ранее мы писали, что наиболее распространенным способом вложений среди украинцев являются инвестиции в валюту.

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