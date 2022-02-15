Курс доллара прибавил еще 50 копеек, евро тоже растет в цене.
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 15 февраля 2022 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 15.02.2022: Доллар продолжает дорожать
- 100 долларов США – 2853 грн. (28.53 за доллар, +50 коп.)
- 100 евро – 3232 грн. (3232 за евро, +35 коп.)
- 100 российских рублей – 37,3 грн. (3,73 за 10 рублей, +1 коп.)
- 100 польских злотых – 7,12 грн. (7,12 за злотый, +5 коп.)
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Курс валют на межбанке 15 февраля 2022 года
На межбанковском рынке на 15.02.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) — 28.49/28.51
- евро (покупка / продажа) — 32.25/32.27
- рубль (покупка / продажа) — 0.3719/0.3725
Курс валют на черном рынке 15 февраля 2022 года
На черном рынке на 15.02.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) — 28,45/28,65
- евро (покупка / продажа) — 32,25/32,55
- рубль (покупка / продажа) — 0,3630/0,3740
Ранее мы писали, что наиболее распространенным способом вложений среди украинцев являются инвестиции в валюту.