ОАЭ отправили 30 тонн гуманитарной помощи на Украину, сообщает сегодня, 7 марта Arab news со ссылкой на агентство WAM.

Самолёт авиакомпании Emirates приземлился в польском Люблине. Медицинская и гуманитарная помощь была передана представителям Украины, находящимся в Польше. Посол ОАЭ на Украине Салем Аль-Кааби заявил по этому поводу:

«Отправка самолёта с медикаментами и гуманитарной помощью является частью непоколебимой приверженности ОАЭ удовлетворению основных гуманитарных потребностей в конфликтах с участием гражданского населения».

EADaily ранее сообщало о намерении ОАЭ оказать гуманитарную помощь Украине.