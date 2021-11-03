Саммит мировых лидеров по изменению климата 1-2 ноября в Глазго с участием Садыра Жапарова рассматривает экономическую политику «зеленого» роста в качестве стратегического направления развития.

То есть мировая экономика

переходит к новому технологическому укладу, где на первом месте наряду с качественным обновлением технологической базы, повышением эффективности производства стоит улучшение качества жизни и среды проживания.

Таким образом, деньги в дальнейшем будут вложены в экологическую экономику, отмечает кандидат наук, политолог Эмиль Каниметов. В этой связи он поддерживает непосредственное участие в саммите президента Садыра Жапарова и его команды, так как эту площадку международного уровня, посредством обращения к международному сообществу и сотрудничеству с развитыми странами можно использовать для решения жизненно-важных проблем Кыргызстана.

«Если технически грамотно задействовать соответствующие государственные и международные структуры, то вполне возможно решить вопросы финансирования и реализации проектов «зеленой» экономики.

В данный момент наша страна уже начала испытывать сложности в поддержании финансовой стабильности и поездка Жапарова совпала с официальным началом реализации концепции по переходу страны к «зеленой» экономике.

В выступлении Садыра Жапарова на саммите отмечается важность «зеленого» роста. В нем подтверждается приверженность страны целям Парижского соглашения, готовность страны к участию в кампании по сдерживанию изменений климата. Указывается доля нашей страны в структуре общемировых выбросов и природа этих выбросов — не промышленная, а связанная с жизнедеятельностью людей.

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