Министр экономики Алексей Любченко подал в отставку. С соответствующим заявлением он обратился к аппарату Верховной Рады, сообщает в Telegram представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

«Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Любченко Алексей подал заявление в аппарат ВРУ с просьбой принять отставку с занимаемой должности», – написал он.

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Любченко был назначен первым вице-премьером и министром экономики в мае этого года. До этого он возглавлял налоговую службу.

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Наталия Софиенко

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