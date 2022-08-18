Нет никаких сомнений в том, что 22 августа Банк Израиля примет решение повысить ключевую ставку четвертый раз подряд. Так написано в инструкции по работе центробанков: растет инфляция – повышай ключевую ставку. Одновременно растут инфляция и экономика — повышай ставку значительно. И потому вопрос только в том, будет ли ключевая ставка повышена на 0,5% или на 0,75%.

Кроме того, у израильского ЦБ нет выбора: если ФРС резко повышает ставку в США, необходимо делать то же самое, сохраняя привлекательность местных финансовых рынков в глазах зарубежных инвесторов. В противном случае начнется отток средств с местных рынков, так как инвесторы предпочтут высокодоходные долларовые активы.

Но нельзя не задаться вопросом: чего хочет добиться Банк Израиля, повышая ключевую ставку? Ведь до кризиса, вызванного пандемией коронавируса, израильская экономика тоже росла, безработица оставалась на низком уровне, но инфляции не было. Да, мы чувствовали, что жизнь становится все дороже, но индекс потребительских цен не рос. Отчасти потому, что многие товары или услуги, которые входят в него, действительно или подешевели, или, по крайней мере, не подорожали. Низкий доллар привел к снижению стоимости множества импортных товаров и туристических услуг, продукты если и дорожали, то очень медленно и выборочно, потому что производители и торговые сети поняли, что медленно ползущий вверх рост цен не приведет к новой волне протеста.

Цены на энергоносители провели последние годы до кризиса далеко внизу, а цены на квартиры, которые росли, не учитываются индексом потребительских цен. Одним словом, официально инфляции не было, а соответственно не было и причины повышать ключевую ставку.

И вот в 2021 году инфляция появилась, причем накрыла сразу практически весь мир. Откуда она взялась? Ее рост подтолкнул дефицит товаров, возникший во время пандемии, и рост цен на энергоносители. В 2022 году ситуация ухудшилась, так как мировая экономика

, которая все еще не могла прийти в себя после кризиса и удовлетворить резко выросший потребительский спрос, внезапно столкнулась с последствиями войны в Украине.

Возникает вопрос: можно ли повышением ключевой ставки заставить потребителей покупать меньше подорожавших продуктов питания, меньше подорожавшего бензина, меньше товаров массового потребления? Можно ли заставить желающих отдохнуть не выезжать в отпуск, который резко подорожал? Можно ли заставить промышленников и предпринимателей взять выросшие расходы на себя, не перекладывая их на плечи потребителей?

Скорее всего нет. Центробанк может повлиять на инфляцию учетной ставкой только в том случае, если причиной инфляции являются внутренние факторы. К примеру, снижение процента вызвало экономический рост, что привело к росту инфляции и ЦБ начал повышать ставку, чтобы охладить рост экономики и инфляции.

Но сейчас израильтяне вынужденно покупают подорожавшие товары при этом толкая вперед экономику Израиля, так как потребление уже давно является одним из основных (если не основным) двигателей местной экономики. Израильтяне вынужденно едут в подорожавший отпуск, потому что это единственная возможность прийти в себя после пандемии.

Повышая ключевую ставку, то есть повышая процент на потребительские и бизнес ссуды, ипотеку и овердрафт, Банк Израиля только повышает дороговизну жизни. А инфляция уйдет тогда, когда упадут мировые цены на энергоносители и продукты питания и когда закончится сезон отпусков.

Естественно, есть еще одна причина повышения ключевой ставки: попытка охладить рынок недвижимости. Правительство не только не смогло остановить рост цен, но политическая нестабильность заставляет многих поторопиться с покупкой недвижимости, что привело к росту цен на квартиры на 18% за последний год. И вот теперь министерства финансов и строительства с надеждой смотрят на Банк Израиля, который повышением ключевой ставки пытается охладить рынок жилья.

Все это уже было, и в уже далеком прошлом управляющий ЦБ профессор Стэнли Фишер тоже пытался остановить рост цен, заменив правительство. Был введен ряд ограничений на выдачу ипотечных ссуд, что не решило проблему. И это вполне объяснимо: когда спрос превышает предложение, цены растут. Чтобы остановить спрос в таких условиях нужна рецессия, высокая безработица и мрачные перспективы. Ничего этого, к счастью, не было в Израиле уже давно.

И вот теперь Банк Израиля, недавно отменивший некоторые введенные в свое время ограничения на выдачу ипотеки и тем сам подстегнувший спрос, пытается ростом процента охладить рынок.

Успеха ему в этом безуспешном начинании.

Как итог: ставка растет не потому, что в этом есть какая-то польза, а потому, что так написано в книге. В США в это месяце инфляция немного замедлилась не потому, что ФРС агрессивно повышает ставку, а потому, что из-за дороговизны бензина американцы перестали его покупать и цена резко упала.

Юрий Легков, НЭП.На фото: Банк Израиля. Фото: Томер Аппельбаум





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