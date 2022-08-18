Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с «RD» до «CC». При этом, как отмечается в заявлении агентства, опубликованном на его сайте в четверг, Fitch обычно не устанавливает прогнозы для суверенных государств с рейтингом «CCC+» или ниже.

Повышение кредитного рейтинга обусловлено тем, что держатели евробондов Украины согласились на реструктуризацию внешнего долга. По мнению аналитиков агентства, это «представляет собой завершение обмена проблемных долговых обязательств и устранение ограниченного дефолта».

«Около $ 6 млрд основного долга и процентов по еврооблигациям Украины были отсрочены на 24 месяца, что облегчает обслуживание внешнего долга в условиях ослабления международных резервов и острой необходимости в расходах на ведение войны. Реструктуризация получила согласие 75% держателей облигаций (по совокупной сумме основного долга), что выше минимально необходимого уровня в 66,7%», — указано в документе.

Fitch отмечает, что, несмотря на облегчение условий обслуживания внешнего долга, рейтинг «CC» отражает сохраняющиеся риски, связанные с высокой нагрузкой на финансовые институты Украины. Аналитики агентства полагают, что военные действия на территории страны продлятся до 2023 года, в результате чего государственный долг превысит 100% ВВП. Это в свою очередь увеличит и без того большие затраты на поддержание инфраструктуры и производства, а также усилит инфляционное давление, тогда как «источники финансирования для преодоления дефицита остаются неопределенными». Таким образом, Украине может потребоваться более широкая реструктуризация внешнего долга, однако определить сроки ее проведения в настоящий момент не представляется возможным.

20 июля кабинет министров Украины принял постановление о двухлетней отсрочке на выплату внешних долгов. Чтобы решение вступило в силу, Киев должен был согласовать новые условия с кредиторами. Международная группа кредиторов Украины, в которую входят Великобритания, Германия, Канада, США, Франция, Япония, поддержала ходатайство Киева об отсрочке обслуживания долга с 1 августа до конца 2023 года и рекомендовала держателям облигаций дать согласие на этот запрос.