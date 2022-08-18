Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 августа прибудет с официальным визитом в Баку по приглашению азербайджанского лидера Ильхама Алиева, пишет казахское СМИ.

Запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах.

В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства с акцентом на активизацию торгово-экономического, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества, по итогам которых планируется подписание ряда двусторонних документов.

Как ранее заявил посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, в ходе визита будет подписана программу развития сотрудничества двух стран до 2026 года.

«В рамках визита планируется подписание ряда документов, среди которых комплексная программа развития двустороннего сотрудничества до 2026 года», — заявил он, добавив, что также планируется подписание нового межправительственного соглашения по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.