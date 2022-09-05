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Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение установить базовую ставку на уровне 14,5% годовых с процентным коридором +/– 1,0 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15,5%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 13,5%.

Решение принято с учетом складывающейся экономической ситуации, баланса рисков, а также обновленных прогнозов, сообщила пресс-служба Национального банка. Сохраняется давление со стороны внешнего сектора, которое вызвано ростом стоимости логистических услуг, высокой инфляцией в странах – торговых партнерах и ослаблением курса тенге к рублю. При этом цены на продовольствие в мире снижаются. Среди внутренних драйверов роста цен следует выделить стимулирующий фискальный импульс, который сдерживает снижение цен на продовольствие вслед за мировыми рынками и оказывает повышательное давление со стороны спроса в среднесрочной перспективе.

Высокая инфляция обусловлена продолжающейся адаптацией внутренних цен под внешний ценовой шок, что на данном этапе не требует дополнительного ужесточения денежно-кредитных условий. Кроме того, эффект на экономику значительного повышения базовой ставки с начала 2022 года еще до конца не проявился, и для корректировки мер в дальнейшем необходимо проведение соответствующей оценки. Текущий уровень базовой ставки достаточен для обеспечения устойчивости финансового рынка и поддержания сберегательной активности субъектов экономики.

В августе 2022 года годовой рост цен ускорился до 16,1%. Рост инфляции наблюдается по всем компонентам: продовольственные товары выросли на 20,8%, непродовольственные товары – на 15,5%, платные услуги – на 10,1%. Среди товаров и услуг повысилась стоимость ряда хозяйственных товаров, сахара, муки, круп, макаронных изделий, а также аренды жилья. Снижение цен в основном отмечается по широкому спектру плодоовощной продукции.

Инфляционные ожидания остаются высокими. В августе 2022 года медианная оценка ожидаемой инфляции составила 16,5%. Доля респондентов, ожидающих сохранения или повышения темпов инфляции через год, выросла до 55%.

Риски дальнейшего развития глобальной экономики смещены в сторону ухудшения. По прогнозам МВФ, мировая экономика замедлится с 6,1% в 2021 году до 3,2% в 2022 году и до 2,9% в 2023 году (предыдущий прогноз МВФ на 2022–2023 годы – 3,6%). Прогнозы по основным странам – торговым партнерам Казахстана (ЕС, Китай, Россия) на 2022–2023 годы также ухудшены.

Внешняя продовольственная инфляция продолжает снижаться. Индекс продовольственных цен ФАО в августе 2022 года снизился на 1,9% (в июле – снижение на 9%) ввиду снижения всех компонентов, входящих в индекс. Снижение цен на зерновые отчасти обусловлено достигнутой между Украиной и Российской Федерацией договоренностью о разблокировании основных черноморских портов Украины и уборке урожая в северном полушарии, что способствовало увеличению предложения. Ввиду хороших, по мнению ФАО, прогнозов на мировой урожай ожидается, что увеличение предложения зерна на мировом рынке будет способствовать дальнейшему снижению цен.

Потребительская инфляция в мире продолжает оставаться высокой. В ЕС в июле 2022 года годовая инфляция ускорилась до 9,8%. В США в результате некоторого снижения цен на нефть инфляция замедлилась до 8,5%. Прогнозы МВФ по глобальной инфляции на 2022–2023 годы предусматривают более быстрый рост цен, чем ожидалось ранее.

На мировом рынке нефти ожидается сохранение высокого уровня цен на нефть. По прогнозам международных организаций, в ближайшей перспективе из-за высоких цен на бензин и прочие энергоносители вероятно, что спрос незначительно снизится. Добыча нефти будет постепенно повышаться, однако данный эффект будет нивелирован более слабой добычей нефти в России и странах Ближнего Востока. По ожиданиям, в 2022 году цены на нефть марки Brent в среднем составят 105,3 доллара США за баррель, а в 2023 году – 90,3 доллара США за баррель. С учетом данных факторов и прогнозов в рамках базового сценария заложена траектория постепенного снижения цены на нефть марки Brent с текущих уровней до средней отметки 90 долларов США за баррель в 2023 году и 85 долларов США за баррель в 2024 году.

Прогнозы Национального банка касательно роста экономики в Казахстане в 2022 году пересмотрены на фоне замедления деловой активности. По итогам текущего года на фоне ожидаемых плановых ремонтов на крупных месторождениях и сохраняющейся неопределенности на КТК динамика ВВП замедлится до 2,5–3,5%. Ожидается положительный вклад со стороны всех компонентов спроса. Существенный вклад будет вносить реальный экспорт на фоне сложившейся высокой базы первого квартала и восстановления темпов роста к концу года после некоторого сокращения во втором и третьем кварталах 2022 года.

Среднесрочные оценки демонстрируют сильный рост экспорта на фоне роста добычи нефти в 2023–2024 годах. Дополнительным стимулом станет растущая динамика потребительского спроса в условиях роста государственных расходов. В то же время высокая динамика импорта, которая будет следствием фискального стимулирования, отчасти нивелирует рост внутреннего спроса. В 2023 году прогнозируется ускорение темпов роста ВВП до 4–5%. В 2024 году рост ВВП будет находиться на тех же уровнях.

С учетом текущих предпосылок к концу 2022 года инфляция прогнозируется в диапазоне 16–18%. Это выше предыдущих оценок Национального банка. Основной вклад в рост цен продолжат вносить продукты питания с учетом динамики цен на внешних и внутренних рынках продовольствия. Значительное инфляционное давление будет наблюдаться на фоне положительного фискального импульса, высокой внешней инфляции, ослабления тенге и перестройки логистических и производственных цепочек. Дополнительным фактором выступают высокие незаякоренные инфляционные ожидания.

В 2023 году инфляция постепенно замедлится до 7,5–9,5%. Сдерживающее влияние на инфляцию будут оказывать снижение индекса ФАО на зерновые, высокая база инфляции 2022 года, более быстрое, чем ожидалось ранее, замедление инфляции в России. При отсутствии новых внешних и внутренних шоков в 2024 году инфляция сложится в диапазоне 5,5–7,5%.

Следующие решения по базовой ставке будут приниматься в зависимости от соответствия фактической динамики инфляции прогнозной траектории и складывающегося баланса рисков во внешней среде и во внутренней экономике.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка РК по базовой ставке будет объявлено 24 октября 2022 года в 14.00 по времени Нур-Султана.





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